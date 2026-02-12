جمعية الثقافة تنظّم أمسية حوارية بشأن كتاب "التضامن في أوقات الأزمات: دروس معاصرة من النكبة"

استضافت جمعية الثقافة العربية في حيفا أمسية لإطلاق كتاب عن التضامن زمن النكبة، بمشاركة إيلان بابيه وجوني منصور. ناقش الحضور منهجيته المقارنة وتجليات التضامن تاريخيًا وراهنًا، مع تفاعل واسع وأسئلة حول الذاكرة واستمرار النكبة.

نظّمت جمعية الثقافة العربية، أمسية فكرية – حوارية لمناسبة إشهار كتاب "التضامن في أوقات الأزمات: دروس معاصرة من النكبة"، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وذلك في مقر الجمعية في مدينة حيفا، بحضور العشرات من الأكاديميين والمثقفين والناشطين والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري الفلسطيني.

وشارك في الأمسية، الثلاثاء، مؤلفا الكتاب، المؤرّخان بروفيسور إيلان بابيه ود. جوني منصور، فيما تولّى عرافة الحوار وإدارته رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، الكاتب أنطوان شلحت.

جانب من المشاركين بالأمسية

واستعرض شلحت فكرة الكتاب ومساراته البحثية، مسلّطًا الضوء على نموذج التضامن الفلسطيني إبّان النكبة وما تلاها حتى مطلع خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى استناد الباحثين إلى وثائق فلسطينية عُثر عليها في المكتبة العامة في مدينة نابلس. كما طرح مجموعة من الأسئلة التي تناولت منهجية البحث، والجهد الأكاديمي الذي امتدّ لعشر سنوات، وأسفر عن مقاربة جديدة في حقل الدراسات التاريخية، تقوم على مقارنة تجربة التضامن الفلسطيني عام 1948 مع حالة اللجوء السوري- الفلسطيني إلى ألمانيا عام 2015.

بروفيسور إيلان بابيه

وتناول المؤلفان منصور وبابيه مفهوم التضامن في لحظات الانكسار التاريخي والحروب، والعلاقة المركّبة بين الفلسطيني والزمن، وبين النكبة واللجوء، وبين البعدين السياسي والإنساني، مع التأكيد على أن استحضار الذاكرة التاريخية لا يهدف إلى استعادة الماضي فحسب، بل أيضًا إلى توظيفه كأداة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، وبناء رؤية نقدية لمفهوم التضامن في السياقين المحلي والدولي.

د. جوني منصور

كما تطرّق كل منهما إلى سؤال استمرار النكبة بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا، وإلى آفاق المستقبل في ظل الواقع الفلسطيني الراهن وحرب الإبادة المستمرة، في محاولة لقراءة المشهد القائم بعين نقدية واستشرافية.

تسمية

وشهدت الأمسية تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث فُتح باب النقاش وطرحت مداخلات عكست اهتمامًا كبيرًا بمضامين الكتاب وبالقضايا التي يطرحها، في تأكيد على أهمية هذه اللقاءات الفكرية والثقافية في ظل المرحلة الراهنة.