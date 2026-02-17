أكثر من 80 ممثلا ومخرجا ينددون بـ"صمت" مهرجان برلين السينمائي حيال غزة

المخرجون والممثلون في رسالتهم: "ندعو مهرجان برلين السينمائي الدولي إلى الوفاء بواجبه الأخلاقي والإعلان بوضوح عن معارضته للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

ندد أكثر من ثمانين مخرجا وممثلا بينهم خافيير بارديم وتيلدا سوينتون بـ"صمت" مهرجان برلين السينمائي حيال غزة، في بيان الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الموقّعون إنهم "مصدومون من الصمت المؤسسي لمهرجان برلين السينمائي الدولي" حيال القضية، وعبروا عن "استيائهم" من "تورطه في فرض رقابة على الفنانين الذين يعارضون الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة".

وجاء البيان إثر الجدل الذي أثاره رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز، بعدما رد على سؤال بشأن غزة الأسبوع الماضي بالقول "يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة".

ومن بين المخرجين البارزين الذين وقعوا على الرسالة البريطاني مايك لي والأميركي آدم مكاي.

يضم الموقعون العديد من الفنانين الذين قدموا أعمالا في مهرجان برلين السينمائي. وقد فازت سوينتون نفسها العام الماضي بجائزة الدب الذهبي المرموقة.

وقالوا إنهم "يختلفون بشدة" مع تعليقات فيندرز، مؤكدين استحالة فصل صناعة الأفلام عن السياسة.

وأضافوا في الرسالة "كما أصدر المهرجان بيانات واضحة في الماضي بشأن الفظائع المرتكبة ضد الشعوب في إيران وأوكرانيا، فإننا ندعو مهرجان برلين السينمائي الدولي إلى الوفاء بواجبه الأخلاقي والإعلان بوضوح عن معارضته للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

لم يعترض الموقعون فقط على موقف مهرجان برلين السينمائي الدولي بعدم الخوض في قضية الحرب الإسرائيلية في غزة، ولكن أيضا على "الدور الرئيس للدولة الألمانية في تمكين ذلك".