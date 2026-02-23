4000 فنان ينددون بـ"نهب" الذكاء الاصطناعي قبيل جوائز "سيزار"

تأتي هذه المبادرة في سياق تحركات متزايدة داخل الأوساط الفنية لمواجهة ما يُنظر إليه على أنه تهديد شامل للقطاع، إذ شارك ممثلون أخيرًا في وقفة احتجاجية في باريس...

ندّد نحو 4000 ممثل ومخرج بما وصفوه "النهب المنظّم" الذي تمارسه أدوات الذكاء الاصطناعي عبر استنساخ أصواتهم وصورهم من دون إذن، وذلك قبل أيام من حفل توزيع جوائز "سيزار"، أعرق جوائز السينما الفرنسية.

وجاء في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو باريزيان"، وأحالته هيئة "أدامي" المعنية بحقوق فناني الأداء، أن العاملين في القطاع يشهدون "تحولًا عميقًا" في مهنتهم منذ دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرين أن هذه التكنولوجيا، وإن كانت أداة قيّمة لبعض المهن، فإنها تمثل "وحشًا نهمًا" للفنانين.

وضمّت قائمة الموقعين أسماء ممثلين بارزين، من بينهم سوان أرلو وجيرار جونيو وجوزيه غارسيا، إلى جانب ليا دروكر وإلودي بوشيه وكارين فيار.

وأشار الفنانون إلى أن استنساخ أصوات الممثلين والممثلات بات ممارسة شائعة من دون موافقة مسبقة، مؤكدين أن أسبوعًا لا يمرّ من دون تحذيرات من "المنافسة الوحشية" التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على أعمالهم.

كما لفتوا إلى أن مئات الفنانين الأقل شهرة، الذين لا يملكون في كثير من الأحيان القدرة على رفض العروض، قد يتخلون عن حقوقهم لصالح استخدامات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم المخاطر التي قد تطاول سمعتهم ومستقبلهم المهني.

ودعا الموقعون إلى وضع إطار قانوني يضمن تعايش الذكاء الاصطناعي مع عمل الفنانين في بيئة تحترم حقوق التأليف والحقوق المجاورة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تحركات متزايدة داخل الأوساط الفنية لمواجهة ما يُنظر إليه على أنه تهديد شامل للقطاع، إذ شارك ممثلون أخيرًا في وقفة احتجاجية في باريس.

وفي تطور ذي صلة، اتهمت استوديوهات هوليوودية كبرى الأسبوع الماضي برمجية "سيدانس 2,0" الصينية بارتكاب انتهاكات "واسعة" لحقوق التأليف، بعد تداول تسجيل مصوّر مولّد بالذكاء الاصطناعي يُظهر مواجهة بين توم كروز وبراد بيت، وحقق انتشارًا واسعًا.