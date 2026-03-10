10 آلاف كاتب ينشرون "كتبًا فارغة" احتجاجًا على استخدام أعمالهم لتدريب الذكاء الاصطناعي

يجري توزيع نسخ من الكتاب على المشاركين في معرض لندن للكتاب، قبل أسبوع من الموعد المقرر لإصدار الحكومة البريطانية تقييمًا اقتصاديًا حول التعديلات المقترحة على قوانين حقوق النشر...

أطلق نحو 10000 كاتب مبادرة احتجاجية غير تقليدية ضد شركات الذكاء الاصطناعي، عبر إصدار كتاب يحمل عنوان "Don’t Steal This Book" لا يتضمن سوى قائمة بأسماء المشاركين فيه.

وشارك في المبادرة كتّاب بارزون، من بينهم كازوو إيشيغورو وفيليبا غريغوري وريتشارد عثمان، في خطوة تهدف إلى الاحتجاج على استخدام أعمالهم الأدبية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون إذن أو مقابل مالي.

ويجري توزيع نسخ من الكتاب على المشاركين في معرض لندن للكتاب، قبل أسبوع من الموعد المقرر لإصدار الحكومة البريطانية تقييمًا اقتصاديًا حول التعديلات المقترحة على قوانين حقوق النشر.

وقال إد نيوتن-ريكس، مؤلف موسيقي وناشط في الدفاع عن حقوق المبدعين ومنظم المبادرة، إن صناعة الذكاء الاصطناعي «بُنيت على أعمال أُخذت دون إذن أو مقابل»، محذرًا من أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تنافس الكتّاب أنفسهم وتؤثر في مصادر رزقهم.

وأضاف أن على الحكومة البريطانية حماية المبدعين ورفض أي تشريع قد يسمح لشركات التكنولوجيا باستخدام الأعمال الإبداعية دون موافقة أصحابها.

وشارك في المبادرة أيضًا عدد من الكتّاب المعروفين، بينهم ميك هيرون وماريان كيز والمؤرخ ديفيد أولوسوغا والكاتبة مالوري بلاكمان، التي أكدت أن مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي بدفع مقابل لاستخدام الكتب «أمر منطقي تمامًا».

ويأتي الاحتجاج في وقت يتصاعد فيه الجدل عالميًا بشأن استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي العام الماضي وافقت شركة "Anthropic"، المطورة لنموذج المحادثة "Claude"، على دفع 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها كتّاب اتهموا الشركة باستخدام نسخ مقرصنة من أعمالهم لتدريب أنظمتها.

وتناقش الحكومة البريطانية حاليًا عدة خيارات لتعديل قوانين حقوق النشر، من بينها السماح لشركات الذكاء الاصطناعي باستخدام الأعمال المحمية دون إذن مسبق ما لم يطلب أصحاب الحقوق استثناءها.

غير أن هذا المقترح أثار غضبًا واسعًا بين الفنانين والكتّاب في بريطانيا، بينهم الموسيقي إلتون جون، الذي انتقد الفكرة بشدة.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن لندن تسعى إلى وضع نظام لحقوق النشر "يحمي الإبداع البشري ويعزز الابتكار"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم تحديثًا للبرلمان حول هذه القضية قبل 18 آذار/مارس.