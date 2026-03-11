أساتذة جامعات يحذرون: الذكاء الاصطناعي يهدد التفكير النقدي ومستقبل العلوم الإنسانية

يخشى عدد من الأكاديميين أن يؤدي الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة داخل التعليم العالي، بحيث يحصل طلاب الجامعات النخبوية على تعليم تقليدي يركز على التفكير النقدي، بينما يتلقى الآخرون تعليمًا أكثر اعتمادًا على الأنظمة الرقمية...

يثير الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي قلقًا متزايدًا بين أساتذة الجامعات، الذين يخشون أن يؤدي اعتماد الطلاب المتزايد على هذه التقنيات إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي والقراءة والتحليل.

وتقول ليا باو، أستاذة الأدب في جامعة ستانفورد، إنها تحاول تشجيع طلابها على التعلم بعيدًا عن الأدوات الرقمية، من خلال حفظ القصائد وزيارة المتاحف والتفاعل المباشر مع الأعمال الفنية. وتوضح أن الهدف هو إعادة ربط الطلاب بالتجربة الحسية للتعلم بدل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز الواجبات.

لكن هذه الجهود لا تنجح دائمًا. ففي إحدى المهام طلبت باو من طلابها زيارة متحف وتأمل لوحة فنية ثم كتابة انطباعاتهم، إلا أن أحد الطلاب سلّم نصًا «متقنًا لكنه فارغ المعنى»، قبل أن يتبين أنه لم يزر المتحف أصلًا ولجأ إلى الذكاء الاصطناعي لإتمام المهمة.

ومع التحولات السريعة التي أحدثتها هذه التكنولوجيا في طرق القراءة والكتابة والتعلم، يجد العديد من الأساتذة أنفسهم مضطرين إلى إعادة التفكير في أساليب التدريس.

ويرى بعض الأكاديميين في مجالات العلوم والاقتصاد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الإنتاجية ويساعد في تحليل كميات ضخمة من البيانات، إلا أن القلق يبدو أكبر في مجالات العلوم الإنسانية التي تعتمد أساسًا على تنمية التفكير النقدي والتحليل العميق.

وتقول دورا تشانغ، أستاذة الأدب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في قاعات الدرس لم يعد يقتصر على مسألة الغش الأكاديمي، بل أصبح «سؤالًا وجوديًا» حول تأثير هذه التكنولوجيا في البشر وطريقة تفكيرهم.

ويحذر بعض الأساتذة من أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع قدرات الطلاب على القراءة والتحليل والتركيب الفكري، وهي مهارات تعد أساسية في التعليم الجامعي.

وفي مواجهة هذه التحديات، يلجأ بعض المدرسين إلى أساليب تقييم جديدة مثل الامتحانات الشفوية، والدفاتر المكتوبة بخط اليد، والمشاركة المباشرة في النقاشات الصفية، للحد من استخدام الأدوات الآلية في إنجاز الواجبات.

كما بدأت بعض الجامعات باستخدام برامج للكشف عن النصوص التي تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي، في حين تمنع جامعات أخرى الأساتذة من اتهام الطلاب باستخدام هذه الأدوات بسبب عدم دقة هذه البرامج في بعض الأحيان.

ويخشى عدد من الأكاديميين أن يؤدي الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة داخل التعليم العالي، بحيث يحصل طلاب الجامعات النخبوية على تعليم تقليدي يركز على التفكير النقدي، بينما يتلقى الآخرون تعليمًا أكثر اعتمادًا على الأنظمة الرقمية.

ورغم هذه المخاوف، يرى بعض الأساتذة أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي قد يشجع الطلاب على التفكير بشكل أعمق في علاقتهم بالتكنولوجيا ودورها في حياتهم.

ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على الصفات الإنسانية مثل الإبداع والتأمل والتجربة المباشرة سيبقى عنصرًا أساسيًا في التعليم، حتى في عصر تتزايد فيه قدرة الآلات على إنتاج النصوص والمعرفة.