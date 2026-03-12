الألكسو تختار الراحل محمد بكري رمزاً للثقافة العربية لعام 2026

اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الفنان والسينمائي الفلسطيني الراحل محمد بكري رمزاً للثقافة العربية لعام 2026، تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته في نقل السردية الفلسطينية إلى العالم.

الفنان الراحل محمد بكري في أمسية بالبعنة، 3 تشرين الأول 2027 (أرشيف "عرب 48")

اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الفنان والسينمائي الفلسطيني الراحل محمد بكري رمزاً للثقافة العربية لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لليوم العربي للشعر وتكريم رموز الثقافة العربية، استناداً إلى قرارات مؤتمر وزراء الثقافة العرب وتوصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية.

وأكدت وزارة الثقافة الفلسطينية أن هذا الاختيار يأتي تقديراً لمسيرة الفنان الراحل الحافلة بالعطاء في مجالي المسرح والسينما، حيث شكل على مدار عقود صوتاً إبداعياً بارزاً في المشهد الثقافي الفلسطيني، وأسهم عبر أعماله الفنية في إيصال الرواية الفلسطينية إلى الجمهور العربي والعالمي، مجسداً قضايا شعبه وهويته الوطنية بلغة الفن.

وأوضحت أن ترشيح محمد بكري جاء من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية تقديراً لدوره في إثراء الحياة الثقافية العربية، وإسهاماته في ترسيخ حضور الثقافة الفلسطينية في الفضاءين العربي والدولي.

وأضافت الوزارة أن هذا التكريم يعكس المكانة التي يحظى بها المبدع الفلسطيني في الوعي الثقافي العربي، ويكرّس أهمية الدور الذي يؤديه الفنانون والمثقفون الفلسطينيون في حماية الذاكرة الثقافية وصون الرواية الوطنية.

كما استحضرت الوزارة محطات من المسيرة الفنية للراحل، الذي قدّم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، من أبرزها فيلم "جنين جنين" الذي شكّل محطة لافتة في السينما الفلسطينية المعاصرة، إلى جانب مشاركات فنية عديدة رسخت حضوره كأحد أبرز الوجوه الثقافية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي.

وفي ختام بيانها، هنأت وزارة الثقافة دولة فلسطين والأسرة الثقافية والفنية بهذا التكريم، مؤكدة أن إرث الفنان الراحل سيبقى حاضراً في الذاكرة الثقافية الفلسطينية والعربية، ومصدر إلهام للأجيال المقبلة من المبدعين.