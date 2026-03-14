الولايات المتحدة تمنع ممثلا فلسطينيا مرشحا من حضور جوائز أوسكار لجوازه الفلسطيني

أعلن معتز ملحيس منعه من حضور حفل توزيع جوائز أوسكار، رغم مشاركته في فيلم "صوت هند رجب" المرشح لجائزة أفضل فيلم روائي دولي، موضحا أن القيود المرتبطة بوثائق السفر الفلسطينية حالت دون سفره للمشاركة في الحدث.

الممثل الفلسطيني، معتز ملحيس، الممنوع من دخول الولايات المتحدة لهويته الفلسطينية (Getty Images)

قال الممثل الفلسطيني، معتز ملحيس، إن حظر الدخول الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يمنعه ​من حضور حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "أوسكار"، ‌هذا الأسبوع، رغم مشاركته الرئيسية في فيلم مرشح لجائزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وترشح فيلم "صوت هند رجب" لجائزة أوسكار لأفضل فيلم روائي دولي، ويتناول قصة الطفلة الفلسطينية ​ابنة الخمس سنوات التي قتلتها القوات الإسرائيلية في غزة عام 2024.

وقال ملحيس، الذي يلعب دور عامل ⁠في مركز اتصالات يحاول مساعدتها، إنه لا يستطيع حضور حفل ​توزيع جوائز أوسكار لأنه مُنع من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح على إنستجرام، أنه "لا ​يُسمح لي بدخول الولايات المتحدة بسبب جنسيتي الفلسطينية"، مضيفا أنه "يشعر بالألم" لعدم تمكنه من حضور حفل أوسكار.

وفي إعلان صدر في كانون الأول/ ديسمبر يقيد دخول الأجانب، ​قال ترامب إنه "قرّر تقييد ومنع دخول الأفراد الذين يستخدمون ​وثائق سفر صادرة أو مصدّقة من السلطة الفلسطينية".

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، أرجع ‌الإعلان ⁠فرض القيود على دخول مواطني بعض البلدان إلى أسباب أمنية، ودخل حيّز التنفيذ في أول كانون الثاني/ يناير.

واستلهم صناع الفيلم فكرته من واقعة لقي فيها أيضا 5 من أفراد ​عائلة الطفلة هند ⁠رجب، ومسعفان ذهبا لنجدتها حتفهم برصاص القوات الإسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن الواقعة قيد المراجعة.

وقال ملحيس، إن ​الممثلين الفلسطينيين الآخرين في الفيلم يحملون جنسيات تسمح لهم ​بالسفر ⁠إلى الولايات المتحدة، لكنه لا يحمل سوى جواز سفر فلسطيني.

ويأتي هذا فيما يحاول ترامب ترحيل أجانب مؤيدين للفلسطينيين من الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أمر قاضي هجرة أميركي، الجمعة، ⁠بالإفراج عن ​لقاء كورديا، التي فقدت أكثر من 170 ​فردا من عائلتها في غزة، وتحتجزها سلطات الهجرة الأميركية منذ عام، بعد أن لم يُفلح أمران ​سابقان في الإفراج عنها.