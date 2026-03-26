الموت يغيّب الفنان اللبناني الكبير أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم"

توفي الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاما بعد صراع مع المرض، أحد أبرز رواد الأغنية الملتزمة، اشتهر بأعمال وطنية مرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب اللبنانية، وترك إرثا فنيا مؤثرا جمع بين الفن والسياسة والثقافة الشعبية في العالم العربي.

توفي الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس عن 71 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من عائلته، وعُرف بأنه أحد أبرز وجوه الأغنية الملتزمة في لبنان.

وقال المصدر: "توفي اليوم أحمد قعبور بعد صراع مع المرض"، فيما أعلن نجله سعد خبر الوفاة عبر صفحته عبر "فيسبوك".

ووُلد قعبور في بيروت عام 1955، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، وبرز اسمه منذ سبعينات القرن الماضي، في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة، تداخل فيها الفن مع السياسة والالتزام الثقافي.

الفنان اللبناني الكبير، الراحل أحمد قعبور

وارتبط رصيده الغنائي بالحرب اللبنانية، لا سيما خلال الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عام 1978، إذ قدّم أعمالا عكست واقع تلك المرحلة.

وكانت بداياته الفنية ضمن فرقة "الكورس الشعبي" التي جالت على معسكرات القتال وبين الجرحى واللاجئين، ما ساهم في انتشار اسمه.

وإبان الاجتياح الإسرائيلي الثاني عام 1982، اشتهر قعبور بأغنيته "أناديكم"، التي تحوّلت إلى واحدة من أبرز الأناشيد المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وردّدها جمهور واسع في العالم العربي، إلى جانب أعمال أخرى منها "يا نبض الضفة".

كما عُرف بأغانيه لمدينة بيروت، وبأعمال مرتبطة بشهر رمضان والعيد، من بينها "علّوا البيارق" التي ترددها أجيال حتى اليوم.

وإلى جانب مسيرته الموسيقية، شارك قعبور في أعمال سينمائية ومسرحية مع الفنان الراحل زياد الرحباني، كما ظهر في فيلم عن رسام الكاريكاتور الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل في لندن عام 1987.

وفي السنوات الأخيرة، واصل قعبور الظهور في حفلات رغم معاناته الصحية، وانتشر له في لبنان مقطع مصوّر أُصيب فيه بدوار أثناء تأديته على المسرح.

وتميّز بأسلوب بسيط قريب من الناس، حمل من خلاله قضايا اجتماعية ووطنية، وساهم في تطوير الأغنية السياسية في لبنان، كما عمل على إدماج الموسيقى في المجالين التربوي والثقافي.