صعوبة متزايدة في كشف النصوص: كتب الذكاء الاصطناعي تربك دور النشر

تواجه دور النشر العالمية تحديًا متصاعدًا في التمييز بين الأعمال الأدبية التي يكتبها البشر وتلك التي يُسهم الذكاء الاصطناعي في إنتاجها، مع تزايد حالات الاشتباه في استخدام هذه التقنيات دون الإفصاح عنها.

وجاءت هذه المخاوف بعد سحب رواية "Shy Girl" من الأسواق البريطانية وإلغاء إصدارها في الولايات المتحدة، عقب تقارير رجّحت أن جزءًا كبيرًا منها كُتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، رغم نفي مؤلفتها ذلك.

وأثار هذا التطور قلقًا واسعًا داخل القطاع، إذ أقر ناشرون ووكلاء أدبيون بأن أدوات كشف النصوص المولدة آليًا لا تزال غير موثوقة، وأن الكُتّاب قادرون على التحايل عليها بسهولة عبر تعديل النصوص وإعادة صياغتها.

ويرى خبراء أنّ تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب، وربما المستحيل مستقبلًا، التحقق بدقة من مصدر النصوص، في ظل قدرة هذه الأنظمة على تحسين مخرجاتها باستمرار لتفادي الكشف.

وأشار مختصون إلى أنّ هذه الظاهرة تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق تتعلق بطبيعة الإبداع الأدبي، وحدود استخدام الأدوات التقنية، وما إذا كان النص يظل "بشريًا" في حال خضع لتعديلات متكررة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذّر باحثون من أن انتشار هذا النوع من المحتوى قد يؤدي إلى هيمنة نماذج كتابة نمطية، ما يهدد التنوع الإبداعي ويضعف فرص الكتّاب الجدد في تطوير مهاراتهم.

كما أُطلقت مبادرات تهدف إلى توثيق الأعمال المكتوبة بشريًا، لكنها تعتمد في جوهرها على الثقة، وهو ما يثير شكوكًا بشأن فعاليتها في بيئة رقمية تتزايد فيها أساليب التلاعب.

ويؤكد ناشرون أنّ العلاقة بين الكاتب والقارئ، القائمة على الثقة والمصداقية، أصبحت مهددة في ظل هذا التحول، ما يضع صناعة النشر أمام مرحلة جديدة من التحديات الأخلاقية والتقنية.