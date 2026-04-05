اتفاق مبدئي سريع بين كتّاب هوليوود والاستوديوهات

توصلت نقابة كتّاب السيناريو في أميركا وشركات الإنتاج والترفيه إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد جديد، في خطوة جاءت بوتيرة سريعة وعلى غير المعتاد مقارنة بجولات تفاوض سابقة شهدت توترات حادة.

وأوضحت النقابة، في رسالة إلى أعضائها، أنّ الاتفاق يتضمن إجراءات لدعم صندوق التأمين الصحي ووضعه على مسار مالي مستدام، مع زيادة مساهمات الشركات في عدة مجالات، بعد خسائر قُدّرت بنحو 200 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة.

وأقرت لجنة التفاوض في النقابة الاتفاق بالإجماع، على أن يمتد العقد الجديد أربع سنوات في حال المصادقة عليه، وهو ما يزيد عامًا واحدًا عن المدة المعتادة. وكانت الشركات تفضّل عقدًا أطول لتقليل احتمالات الإضرابات وتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحولات المتسارعة في القطاع.

وأكد تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون، الممثل للاستوديوهات ومنصات البث، التوصل إلى اتفاق أولي، معربًا عن أمله في البناء عليه لتعزيز استقرار الصناعة على المدى الطويل.

ويمثل هذا التطور تحولًا ملحوظًا مقارنة بمفاوضات 2023 التي استمرت فترة طويلة وانتهت بإضراب دام 146 يومًا، ما أدى إلى شلل شبه كامل في إنتاج السينما والتلفزيون، قبل التوصل إلى اتفاق شمل تحسين العوائد من البث وضمانات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء الاتفاق الجديد قبل نحو شهر من انتهاء العقد الحالي في 1 أيار/مايو، في وقت يشهد فيه قطاع الترفيه العالمي ضغوطًا تشمل تسريحات واسعة وتراجع الإنفاق على البث، ما قلّص رغبة الطرفين في خوض مواجهة مكلفة جديدة.

كما تزامنت المفاوضات مع إضراب موظفي فرع النقابة في لوس أنجلوس منذ منتصف شباط/فبراير، وهو ما شكّل عامل ضغط إضافيًا لتسريع التوصل إلى تسوية.

ومن المتوقع أن تستأنف شركات الترفيه مفاوضاتها مع نقابة الممثلين "SAG-AFTRA"، بعد توقفها في آذار/مارس لإعطاء الأولوية لمحادثات كتّاب السيناريو.