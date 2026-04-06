المركز العربي للأبحاث يطلق إصدارًا تجريبيًا بعنوان مختارات من الموسوعة العربية "أرابيكا"

أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة الإصدار التجريبي من مشروع الموسوعة العربية – أرابيكا، يشتمل على مختارات من مداخل الموسوعة. وهو مشروع موسوعي معرفي شرع المركز بتأسيس بنيته التحتية منذ ثلاث سنوات، إلى جانب إنشاء منظومة تحريرية وتقنية متكاملة.

يعرض الإصدار التجريبي من أرابيكا عينة متنوعة من المداخل العلمية الرصينة المختارة من حقول معرفية متعددة، كتبها وحررها خبراء ومختصون في مجالاتهم إلى جانب إنتاجات فريق التحرير، وتشمل هذه المختارات مداخل من العلوم الطبيعية والدقيقة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون والآداب، والفكر والفلسفة، فضلًا عن مداخل خاصة بالبلدان العربية.

ويتيح هذا الإصدار للباحثين وعموم القراء، فرصة تصفح مختاراتٍ من موقع الموسوعة التجريبي ومعاينتها في بيئة رقمية معاصرة وحديثة، تُدعَّم فيها المداخل الموسوعية بوسائط متنوعة، مثل الصور والخرائط وغيرها من المواد البصرية والسمعية، بما يسهل استيعاب المعرفة ويعزز جاذبية التجربة التفاعلية، ولا سيما لدى فئة الشباب والطلبة في المراحل الدراسية المختلفة. كما يفتح هذا الإصدار المجال أمام المستخدمين للمساهمة في تطوير محتوى الموسوعة عبر الكتابة التطوعية فيها أو اقتراح التحسينات والإضافات الموثّقة على المداخل المختارة​.

ويستند مشروع الموسوعة العربية- أرابيكا إلى تصور يطمح إلى إنتاج موسوعة رقمية عامة باللغة العربية متاحة بولوج مفتوح، مع الالتزام بمعايير تحريرية توازن بين الصرامة الأكاديمية وتيسير المعرفة لقرّاء العربية، إذ تعمل أرابيكا على إنتاج مداخلَ مرجعية محكّمة وموقعة بأسماء مؤلفيها من ذوي الاختصاص، بما يُعزّز موثوقية المحتوى وإمكانية الإحالة إليه في البحوث والدراسات. كما تعتمد الموسوعة مسارات تحرير ومراجعة علمية تضمن حداثة المعطيات ودقتها، وفق مبدأ إسناد الكتابة إلى الخبراء كلٌّ في ميدانه.

تتأكد أهمية هذا المشروع في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة المتنامية إلى مصادر عربية أصيلة وموثوقة تُسهم في بناء قواعد بيانات معرفية رصينة قادرة على دعم تطوير التطبيقات والنماذج ضمن سياقها العربي. وبهذه المناسبة، يدعو المركز العربي الأكاديميين والكتّاب والمهتمين، عربًا وغير عرب، من أنحاء العالم كافة، إلى المساهمة في هذا المشروع المعرفي عبر التواصل مع إدارة الموسوعة.

يمكن الاطلاع على الموقع التجريبي للموسوعة عبر هذا الرابط: