"أغالب مجرى النهر" لسعيد خطيبي تحصد "البوكر العربية"

فازت رواية "أغالب مجرى النهر" للروائي الجزائري سعيد خطيبي بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2026، في دورتها التاسعة عشرة، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة.

ووصفت لجنة التحكيم العمل بأنه نص سردي يستعيد لحظات مفصلية من تاريخ الجزائر، عبر بنية روائية متشابكة تقترب من مرحلة ما قبل العشرية السوداء، وتعيد تركيب أحداثها ضمن سياق إنساني وسياسي معقّد.

وتدور أحداث الرواية حول طبيبة عيون تنخرط مع زوجها، العامل في مشرحة، في نشاط غير قانوني يقوم على سرقة قرنيات الموتى وبيعها، قبل أن تتصاعد الأحداث إثر جريمة قتل تكشف أسرار العلاقة بينهما.

وبالتوازي، يتتبع العمل مسار شخصيات أخرى تسعى إلى تبرئة نفسها من اتهامات قديمة، لتتقاطع الحكايات ضمن سرد يعكس تحولات عميقة في المجتمع الجزائري.

ويمتد الإطار الزمني للرواية من الحرب العالمية الثانية مرورًا بحرب التحرير الجزائرية وصولًا إلى بدايات التسعينيات، مقدّمًا قراءة متعددة الطبقات للتاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.

وسبق لخطيبي، المولود عام 1984، أن أصدر أعمالًا روائية وأدبية عدّة، وحقق حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي العربي، من بينها "أربعون عاماً في انتظار إيزابيل" و"حطب سراييفو" و"نهاية الصحراء".

وضمّت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام خمس روايات أخرى لكتاب من دول عربية مختلفة، عكست تنوع التجارب السردية المعاصرة.

وكان من المقرر تنظيم حفل إعلان الجائزة في أبوظبي، إلا أنه أُلغي بسبب ظروف الحرب في المنطقة، واقتصر الإعلان على بث رقمي.