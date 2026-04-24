مختبر سينمائي يقيس تفاعل الدماغ مع الأفلام

يختبر باحثون في جامعة بريستول البريطانية مختبرًا سينمائيًا فريدًا يقيس استجابات الجمهور الجسدية والعصبية أثناء مشاهدة الأفلام، بهدف فهم اللحظات التي تشد انتباه المشاهدين وتساعد المخرجين على تحسين أعمالهم وخوض خيارات إبداعية أكثر جرأة.

ويستخدم المشروع أجهزة لقياس نشاط الدماغ ومعدل ضربات القلب، إلى جانب كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد حركة العينين والتململ، فيما يقارن الباحثون هذه المؤشرات بتعليقات المشاهدين حول المشاهد التي وجدوا أنها الأكثر تأثيرًا.

وقال أستاذ علم النفس العصبي في جامعة بريستول، إيان غيلكريست، الذي يقود المشروع، إن السينما تتحول في هذه التجربة إلى مختبر بحثي موجّه نحو الجمهور، لفهم اللحظات التي يبلغ فيها الانغماس ذروته.

ولا يركز الفريق على استجابة كل فرد على حدة، بل على الأوقات التي تصبح فيها إشارات المشاهدين أكثر تزامنًا، باعتبار ذلك مؤشرًا على تفاعل جماعي قوي مع ما يحدث على الشاشة.

وشهد المختبر هذا الأسبوع أول تجربة مع جمهور يشاهد عرضًا خاصًا لفيلم الخيال العلمي القصير "رينو"، الذي يتناول علاقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي، إذ عُرضت نسخ مختلفة من الفيلم على مجموعات متعددة لمساعدة مخرجه روب هيفل في ضبط المونتاج النهائي.

وقال هيفل إن التجربة قد تساعده على معرفة مدى ارتباط الجمهور بالشخصيات وبناء القصة، خصوصًا أن إحدى النسخ قلّصت حضور شخصية رئيسية، مشيرًا إلى أن البيانات قد تكشف أمورًا لم يكن قد تنبّه إليها خلال عملية التحرير.

ورغم الحماسة للمشروع، حذّرت أستاذة الإعلام في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، أماندا لوتز، من أن الاعتماد على بيانات الجمهور لا يحل بالضرورة تحديات الصناعة، معتبرة أن نجاح الأعمال يعتمد أيضًا على فهم الجمهور المناسب، لا السعي إلى وصفة ترضي الجميع.

في المقابل، رأى أستاذ دراسات الصورة المتحركة في جامعة الفنون في لندن، تيم سميث، أن المشروع يمثل تقدمًا علميًا مهمًا، لأنه يتيح للمخرجين فهمًا أدق للحظة التي تؤثر فيها قراراتهم الفنية في استجابة الجمهور.

ويرى غيلكريست أن هذه التقنية قد تمتد مستقبلًا إلى مجالات أخرى، بينها الموسيقى الحية والتعليم، لكنها في السينما قد تمنح صنّاع المحتوى أداة إضافية لتقليل المخاطر وتشجيع التجريب، من دون أن تتحول إلى بديل عن قرار المخرج.