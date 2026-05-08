من أبرز أغانيه "مرسول الحب": الموت يغيب عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي

ولد الموسيقار عبد الوهاب الدكالي عام 1941 بمدينة فاس المغربي، وقد اشتهر بلقب "عميد الأغنية المغربية"، ومن أشهر أغانيه "مرسول الحب"، "ما أنا إلا بشر"، "كان يا ما كان"، "أغار عليك" و"سوق البشرية".

توفي، الجمعة، الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي عن عمر يناهز 85 عاما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن مقربين منه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه توفي في مصحة بالدار البيضاء إثر خضوعه لعملية جراحية.

أدى الدكالي الذي يلقب "عميد الأغنية المغربية" العديد من الأغاني الكلاسيكية منذ بداية مشواره الفني عام 1959، ونال بعضها شهرة في المغرب العربي ودول عربية أخرى.

ومن أشهرها "مرسول الحب"، "ما أنا إلا بشر"، "كان يا ما كان"، "أغار عليك" و"سوق البشرية" التي نال عنها الجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة العام 1997.

اشتهر بطريقته المميزة في أداء أغانيه على المسرح، عازفا على العود ومتفاعلا في أحيان كثيرة مع الكلمات والإيقاعات. وكان ملحنا لجل تلك الأغاني.

كما شارك في أفلام سينمائية مغربية ومصرية، علما أنه أمضى فترة من حياته في القاهرة مطلع ستينات القرن الماضي.

وكان الراحل أيضا مولعا بالفن التشكيلي، واشتهر برسم البورتريهات وعرض بعضها في معارض فنية.

ولد الدكالي في العام 1941 بمدينة فاس، وتلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم.

وحاز خلال مسيرته العديد من الجوائز وتم تكريمه مرارا.