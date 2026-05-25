أُميمة الخليل تعود بـ"أن تَخرس الطّائرة" وبمشاركة الموسيقيّ حبيب شحادة حنا تغنّي شعر مروان مخّول

يبصر النّور مشروع غنائيّ جديد يحمل عنوان "أن تَخرس الطّائرة"، في محاولة فنيّة لتوثيق أعمال الشّاعر الفلسطينيّ، مروان مخّول، عبر الموسيقى والغناء، من خلال تعاون يجمع المغنيّة اللّبنانيّة أميمة الخليل بالموسيقيّ الفلسطينيّ، حبيب شحادة حنا.

ويضمّ الألبوم سبع أغانٍ من نصوص مخّول الشّعريّة، هي: "اليتيمة"، "زلّة"، "عنك"، "من سيرة الأسير"، "بلادي"، و"حيفا"، في توليفة تمزج الشّعر بالموسيقى المعاصرة، وتفتح النّصّ الفلسطينيّ على فضاءات سمعيّة وبصريّة متعدّدة.

شارك في العمل إلى جانب عدد من الفنّانين الفرنسيّين، والفلسطينيّين، جوقة من مدينة حيفا. والعمل يأتي بدعمٍ وبمبادرةٍ من وزارة الثّقافة الفلسطينيّة، ودعم مؤسّسة "أجيال" - إنجلترا.

العمل بصيغته النّهائيّة من ميكساج وماسترينغ بتوقيع الموسيقيّ هاني سبليني.

كما جرى تقديم بعض الأعمال بصيغة الفيديو، وأخرى عبر تقنيّات الغرافيك والذّكاء الاصطناعيّ، بتصميم الفنّان سعد أحمد قعبور.

أما تسجيلات الصّوت، فقد توزّعت بين حيفا وبيروت وباريس، في إشارة إلى البعد العابر للحدود الذي يحمله المشروع، جامعًا بين التّجربة الفلسطينيّة والبعد العربيّ والعالميّ، ضمن رؤية فنيّة تسعى إلى إعادة تقديم القصيدة العربيّة، بصوت موسيقيّ معاصر.