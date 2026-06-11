احتفت يافا بالفنان الفلسطيني سليمان منصور في أمسية تكريمية أكدت خلالها على دور الانتماء للأرض والوطن في تشكيل التجربة الفنية الفلسطينية.

من الأمسية التكريمية للفنان سليمان منصور في يافا، أمس (عرب 48)

شهدت مدينة يافا، مساء أمس الأربعاء، أمسية فنية وثقافية تكريمية للفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور، حملت عنوان "عرفان نوار البيارة"، بتنظيم من جمعية الثقافة العربية، وجاليري المطحنة، ومسرح السرايا.

وقال منصور في مستهل كلمته خلال الأمسية إن "الانتماء هو سر نجاح الفنان الفلسطيني، ولا يمكن تحقيق النجاح دون الانتماء إلى الأرض والوطن"، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي استضافها جاليري المطحنة.

يافا: أمسية تكريمية لسليمان منصور تؤكد على دور الانتماء في تشكيل الفن الفلسطيني

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وجاءت الأمسية بمشاركة واسعة من الفنانين الشباب ومحبي الفنان، حيث افتتحها مدير جمعية الثقافة العربية يوسف طه، مرحبًا بالحضور وبمنصور، ومشيدًا بتلبيته الدعوة رغم ظروفه الصحية.

وقدّمت الباحثة د. روان شرف، قيّمة معارض في الفن الفلسطيني، مداخلة تناولت فيها دور الفنان في الحراك الثقافي الفلسطيني، مشيرة إلى أن منصور يُعد من أبرز روّاد الفن التشكيلي الذي نشأ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسهم في تشكيل الوعي البصري المرتبط بالهوية الوطنية.

روان شرف

وتخللت الأمسية جلسة حوارية أدارَتها ماسة عمر ومادلين محاميد، تناولت محطات بارزة في مسيرة الفنان، إضافة إلى الفن المقاوم، والرموز في أعماله، وعلاقته بكل من الطين، والقدس، ويافا.

وفي حديثها لـ"عرب 48"، قالت د. روان شرف إن أهمية الفنان سليمان منصور في الفن التشكيلي الفلسطيني تكمن في كونه من روّاد الفن الذي نشأ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قدرته على التعبير عن الحالة الفلسطينية بعمق وخصوصية.

وأضافت أن منصور وزملاءه من الفنانين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لعبوا دورًا مهمًا في ترسيخ الأرض والمشهد الحضري كجزء من الهوية الفلسطينية، حيث كانت القرية الفلسطينية في قلب الصورة الفنية، بما تحمله من رموز وعناصر مثل المرأة الفلاحة وثوبها التقليدي، وهو ما شكّل مرحلة أساسية في تطور الفن الفلسطيني في الداخل.

وأشارت إلى أن ما يميز أعمال منصور هو قدرته على مواكبة اللحظة الراهنة وتجسيدها بصريًا، إضافة إلى اختزال الواقع السياسي والاجتماعي في صور فنية مكثفة تعكس التحولات المختلفة.

يوسف طه

من جهته، قال مدير جمعية الثقافة العربية يوسف طه لـ"عرب 48" إن الجمعية، بالشراكة مع مسرح السرايا وجاليري المطحنة، سعيدة بتكريم الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور، الذي يحمل رمزية كبيرة في الفن الفلسطيني من خلال أعماله التي وثّقت فلسطين وتحديات شعبها والمرأة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن خصوصية الأمسية تكمن في انعقادها في مدينة يافا التي حضرت بقوة في أعمال الفنان.

وأضاف أن هذا التكريم يأتي في إطار دور الجمعية في إعادة الاعتبار للفنان الفلسطيني والفن عمومًا، خاصة في ظل ما يتعرض له الفنانون من تضييقات، معتبرًا أن تكريم منصور هو تكريم لمسيرة طويلة من العطاء الفني والثقافي.