مخطوطات مجهولة لموزارت تظهر في مكتبة باريس

يحتوي الدفتر على نحو 12 درسًا في التأليف الموسيقي وتمارين يومية أعدها موزارت بين أيار/مايو وتموز/يوليو 1778 لتلميذته ماري-لويز-فيليبين دو بونيير دو غين، وهي عازفة هارب وابنة دوق دو غين المعروف بعزفه على آلة الناي...

كُشف في المكتبة الوطنية الفرنسية عن دفتر مخطوطات موسيقية غير معروف سابقًا للمؤلف النمسوي فولفغانغ أماديوس موزارت، يضم دروسًا موسيقية وتمارين ومعزوفات تعود إلى عام 1778، بعد اكتشافه خلال عملية فحص لأرشيف المخطوطات الموسيقية.

وجاء الاكتشاف على يد أمين قسم الموسيقى في المكتبة، فرنسوا-بيار غوا، الذي عثر على الدفتر بين مجموعة من المخطوطات غير المفهرسة أثناء مراجعته الأخيرة للأرشيف قبل تقاعده. وأكد خبراء مختصون، بينهم باحثون من مكتبة موزارت في سالزبورغ، صحة المخطوطات ونسبتها إلى المؤلف الشهير.

ويحتوي الدفتر على نحو 12 درسًا في التأليف الموسيقي وتمارين يومية أعدها موزارت بين أيار/مايو وتموز/يوليو 1778 لتلميذته ماري-لويز-فيليبين دو بونيير دو غين، وهي عازفة هارب وابنة دوق دو غين المعروف بعزفه على آلة الناي.

كما تضم الصفحات الـ44 سبع معزوفات للناي والهارب، من بينها مقطوعة أخيرة غير مكتملة. وبحسب المكتبة الوطنية، فإن هذه الأعمال ستُقدَّم لأول مرة أمام الجمهور خلال حفل يقام الأحد بمناسبة عيد الموسيقى، ويحييه موسيقيون من الأوركسترا الفلهرمونية التابعة لـ"راديو فرانس".

ومن المقرر عرض المخطوطات خلال الحفل قبل نقلها إلى متحف المكتبة الوطنية، فيما ستبث إذاعة "فرانس موزيك" التسجيلات الأولى لهذه الأعمال الإثنين، وتبلغ مدتها الإجمالية نحو 20 دقيقة.