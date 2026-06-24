سينما الذكاء الاصطناعي: "غوغل ديب مايند" تستثمر 75 مليون دولار في استوديو أفلام مستقلّ

لا تُعد "A24" أول جهة إنتاج سينمائي تتجه نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها؛ إذ أعلنت "نتفليكس" في وقت سابق استحواذها على شركة متخصصة في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لصناع الأفلام...

أعلنت شركة "غوغل ديب مايند" استثمار 75 مليون دولار في استوديو الأفلام المستقل "A24"، في إطار شراكة تهدف إلى تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصناعة الأفلام وتعزيز دمج التقنيات الحديثة في العملية الإبداعية.

وقال نائب رئيس المنتجات في "غوغل ديب مايند"، إيلي كولينز، إن التعاون يجمع بين قدرات بحثية متقدمة وخبرة سينمائية رائدة، بهدف تمكين المبدعين من اختبار أساليب وتقنيات جديدة والمشاركة في تطوير الأدوات التي سيستخدمونها مستقبلًا.

وبموجب الاتفاق، ستُدمج تقنيات "ديب مايند" مباشرة في مراحل إنتاج متعددة داخل الاستوديو، ما يتيح لصناع الأفلام في "A24" المساهمة في توجيه تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع احتياجاتهم الإبداعية ويوسّع إمكانات السرد السينمائي. كما ستستفيد "غوغل ديب مايند" من الملاحظات والخبرات التي يقدمها فنانون ومخرجون مشاركون في المشاريع المشتركة.

وتأتي الخطوة في وقت يواصل فيه الذكاء الاصطناعي إثارة نقاشات واسعة داخل هوليوود، خصوصًا بعد الإضرابات التي شهدتها صناعة الترفيه خلال السنوات الأخيرة، والتي ركزت مطالبها على ضمان عدم استخدام هذه التقنيات لاستبدال المبدعين والعاملين في القطاع.

ولا تُعد "A24" أول جهة إنتاج سينمائي تتجه نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها؛ إذ أعلنت "نتفليكس" في وقت سابق استحواذها على شركة متخصصة في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لصناع الأفلام، فيما أنشأت استوديوهات "إم جي إم" التابعة لـ"أمازون" وحدة متخصصة لتطوير تقنيات تدعم إنتاج الأفلام والمسلسلات.

وأكد كولينز أن الشراكة تمثل بداية تعاون طويل الأمد قائم على البحث والتجريب، مشيرًا إلى أن أهداف المبادرة ومخرجاتها التقنية والإبداعية ستتطور تدريجيًا مع تقدم المشاريع المشتركة بين الطرفين.