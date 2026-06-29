حيفا: جمعية الثقافة العربية تستضيف جوقة "سراج" بعرض "حليم" وحضور المئات

نظّمت جمعية الثقافة العربية بالتعاون مع جوقة سراج، بقيادة المايسترو سامر بشارة، أمسية فنية بعنوان "حليم" في قاعة "كريغر" بحيفا، احتفاءً بالإرث الموسيقي للفنان عبد الحليم حافظ وبحضور مئات المشاركين. وتأتي هذه الأمسية ضمن رؤية الجمعية الرامية لتوسيع الحيز الثقافي.

نظّمت جمعية الثقافة العربية، بالتعاون مع جوقة سراج، أمس الأحد، أمسية فنية بعنوان "حليم" في قاعة "كريغر" بمدينة حيفا، بحضور المئات من المشاركات والمشاركين، في أمسية احتفت بالإرث الفني الخالد للعندليب عبد الحليم حافظ.

وقدّمت جوقة سراج، بقيادة المايسترو سامر بشارة، باقة من أشهر أغاني العندليب، وسط أداء مميز وتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ القاعة.

أعضاء في الجوقة والفرقة الموسيقية

وتأتي هذه الأمسية ضمن رؤية جمعية الثقافة العربية، الرامية إلى توسيع الحيز الثقافي العربي في مدينة حيفا وسائر مدن وقرى الداخل الفلسطيني، وتعزيز حضور الفن والموسيقى العربية من خلال إنتاج وتنظيم فعاليات نوعية تتيح للجمهور لقاءً مباشرًا مع الإبداع العربي، وتسهم في بناء مشهد ثقافي أكثر حيوية، وترسّخ مكانة الثقافة، بوصفها مساحة جامعة للحوار والانتماء والإبداع.

جانب من العرض

وقال المدير العام لجمعية الثقافة العربية، يوسف طه: "نؤمن في جمعية الثقافة العربية بأن الثقافة والفنون ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز صموده. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة مع جوقة سراج ومختلف مؤسسات مجتمعنا الثقافية والفنية، وهو ما يأتي كتجسيد لبناء تعاونات ثقافية مع المؤسسات والمبادرات الثقافية الفاعلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل".

وأضاف أن "الشراكات بين المؤسسات، هي استثمار في بناء مشهد ثقافي متكامل، قادر على الوصول إلى جمهور أوسع، ودعم الفنانين والمبدعين، وتعزيز حضور الثقافة العربية في الحيز العام".