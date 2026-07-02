جمعية الثقافة العربية تستعرض تطور الصناعة المعجمية وتسلّط الضوء على معجم الدوحة التاريخي

نظّمت جمعية الثقافة العربية في حيفا ندوة تناولت تطور الصناعة المعجمية العربية وأهمية معجم الدوحة التاريخي، قدّمها د. إلياس عطا الله، وسط مشاركة باحثين وأكاديميين ومهتمين باللغة العربية.

نظّمت جمعية الثقافة العربية، مساء أمس الأربعاء، في مقرها بمدينة حيفا، ندوة ثقافية بعنوان "طرائق الصناعة المعجمية وأهمية معجم الدوحة التاريخي"، قدّمها الأستاذ د. إلياس عطا الله، عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وأدارها الزميل الصحافي أحمد دراوشة، بمشاركة جمع من الباحثين والأكاديميين والمعلمين والمهتمين باللغة العربية.

وتناول عطا الله خلال الندوة تطور الصناعة المعجمية العربية، مستعرضًا أبرز محطاتها منذ تأليف "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي، وصولًا إلى مشروع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الذي يُعد من أبرز المشاريع العلمية العربية الهادفة إلى توثيق تاريخ الألفاظ العربية ورصد تطور معانيها واستعمالاتها عبر مختلف العصور.

الزميل أحمد دراوشة ود. إلياس عطا الله

كما شرح آليات إعداد المعجم التاريخي، موضحًا المراحل العلمية التي تبدأ بجمع النصوص وتحليلها وتوثيق الشواهد، وتنتهي بتحرير المداخل المعجمية وفق منهجية أكاديمية دقيقة، إلى جانب إبراز الفوارق بين المعجم التاريخي والمعاجم العربية التقليدية. وتطرق أيضًا إلى ثراء اللغة العربية وخصائصها، وقدرتها على التطور واستيعاب مختلف مجالات المعرفة.

وأشارت جمعية الثقافة العربية إلى أن الندوة جاءت بعد اختتام د. عطا الله دورة متخصصة في اللغة العربية استمرت عدة لقاءات، وشارك فيها عدد من الطلبة والمهتمين، مؤكدة تقديرها لإسهاماته العلمية ودوره في خدمة اللغة العربية، ولدعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الجمعية الثقافية.

وأكدت أن هذه الندوة تندرج ضمن برنامجها الثقافي الرامي إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وإثراء النقاش حول قضايا اللغة والهوية والثقافة، وإتاحة المجال أمام الجمهور للقاء الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الفكرية.