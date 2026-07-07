مهرجان البندقية السينمائي يكرّم جورج كلوني بـ"الأسد الذهبي" عن مسيرته الفنية

قالت إدارة المهرجان إن كلوني، البالغ 65 عامًا، سيحصل على الجائزة تقديرًا لمسيرته الفنية التي امتدت بين التمثيل والإخراج، ولحضوره البارز في السينما الأميركية المعاصرة...

يمنح مهرجان البندقية السينمائي الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني جائزة "الأسد الذهبي" الفخرية عن مجمل مسيرته، خلال دورته الثالثة والثمانين المقررة بين 2 و12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان إن كلوني، البالغ 65 عامًا، سيحصل على الجائزة تقديرًا لمسيرته الفنية التي امتدت بين التمثيل والإخراج، ولحضوره البارز في السينما الأميركية المعاصرة.

ووصف مدير المهرجان ألبرتو باربيرا كلوني بأنه فنان يجمع بين الموهبة والشغف والقدرة على الابتكار، معتبرًا أن مسيرته تعد من الأبرز في السينما الحديثة.

وبدأ كلوني مشواره بأدوار محدودة في مسلسلات تلفزيونية وأفلام منخفضة الكلفة، قبل أن يحقق شهرة واسعة في تسعينات القرن الماضي عبر مسلسل "إي آر"، ثم يرسخ مكانته لاحقًا كأحد أبرز نجوم هوليوود.

وخاض الممثل الأميركي تجارب متنوعة في السينما، من بينها "سيريانا" عام 2005، الذي نال عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور ثانوي، إلى جانب أفلام مثل "أوشينز إيليفن" و"غرافيتي" و"ذي ديسيندنتس".

كما أخرج كلوني تسعة أفلام، قال باربيرا إنها تعكس رؤية سينمائية طموحة وسخية، مشيدًا أيضًا بما وصفه بالتزامه الاجتماعي والإنساني.

وقال كلوني إن مهرجان البندقية يحتل مكانة خاصة لديه، معتبرًا أن نيل "الأسد الذهبي" يمثل شرفًا كبيرًا، قبل أن يعلق مازحًا بأن الجائزة قد تكون إشارة إلى تقدمه في السن.