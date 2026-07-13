"إرث مريم": مؤسسة الدراسات الفلسطينية تصدر كتابًا جديدًا لبشارة دوماني

بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر المحلية التي تغطي حقبة تمتد على مدى قرنين من الزمن، يعيد بشارة دوماني بناء حيوات العائلات العادية وكيف عالجت نقل ممتلكاتها من جيل إلى آخر...

أعلنت مؤسسة الدراسات الفلسطينية إصدار كتاب "إرث مريم: العائلة والملكية في بلاد الشام العثمانية" للمؤرخ والأكاديمي بشارة دوماني، والذي يتناول تاريخ العائلات في بلاد الشام خلال العهد العثماني، من خلال دراسة آليات انتقال الملكية بين الأجيال.

بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر المحلية التي تغطي حقبة تمتد على مدى قرنين من الزمن، يعيد بشارة دوماني بناء حيوات العائلات العادية وكيف عالجت نقل ممتلكاتها من جيل إلى آخر.

ومن خلال مقارنة الوقفيات العائلية والدعاوى القضائية بين الأقارب في المحاكم الشرعية في نابلس (فلسطين) وطرابلس (لبنان)، يكشف دوماني عن تباينات إقليمية كبيرة في الطرق التي تم من خلالها فهم العائلة، وتنظيمها، وإعادة إنتاجها.

وتتحدى هذه النتائج الافتراضات السائدة حول أنماط العائلة المسلمة أو العربية، والممارسات التاريخية للشريعة الإسلامية، ومكانة المرأة في الحياة الأسرية، وتشكّل المجتمعات الحديثة في المشرق العربي.

وأوضحت المؤسسة أن الكتاب متاح للراغبين في اقتنائه عبر موقعها الإلكتروني.