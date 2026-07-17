كتّاب هوليوود يلجأون للقضاء لعرقلة اندماج "باراماونت" و"وارنر"

تأتي الدعوى بعد يوم واحد من تحرك قانوني قادته ولاية كاليفورنيا، بمشاركة 11 ولاية أميركية أخرى، للطعن في الصفقة رغم حصولها على موافقة وزارة العدل الأميركية، ما يزيد الضغوط القانونية على عملية الاستحواذ...

رفعت نقابة كتّاب السيناريو الأميركية دعوى قضائية تطالب بوقف صفقة استحواذ "سكاي دانس – باراماونت" على "وارنر براذرز ديسكفري"، معتبرة أن الاندماج سيؤدي إلى احتكار يضر بالمنافسة ويهدد مستقبل مهنة كتابة السيناريو في هوليوود.

وتأتي الدعوى بعد يوم واحد من تحرك قانوني قادته ولاية كاليفورنيا، بمشاركة 11 ولاية أميركية أخرى، للطعن في الصفقة رغم حصولها على موافقة وزارة العدل الأميركية، ما يزيد الضغوط القانونية على عملية الاستحواذ.

ويقدّر حجم الصفقة بنحو 110 مليارات دولار، فيما يحذر معارضوها من أنها قد تؤدي إلى موجة جديدة من تسريح العاملين في قطاع الترفيه، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة عمليات اندماج واسعة وتقليصًا للوظائف.

وفي حال إتمام الاندماج، ستسيطر عائلة إليسون، المالكة لمجموعة "سكاي دانس – باراماونت"، على مجموعة إعلامية وترفيهية تضم شبكتي "سي بي إس نيوز" و"سي أن أن"، واستوديوي "باراماونت بكتشرز" و"وارنر براذرز"، إضافة إلى منصتي البث "باراماونت بلس" و"إتش بي أو ماكس".

وأكدت نقابة الكتّاب في دعواها أن الكيان الجديد سيصبح أكبر مشترٍ للأفلام والبرامج التلفزيونية الأصلية في الولايات المتحدة، محذرة من أن هذا التركّز سيضعف المنافسة ويقوض الاستقرار الاقتصادي والإبداعي لصناعة الترفيه.

وتأتي الخطوة في ظل استمرار المخاوف التي برزت خلال إضراب كتّاب هوليوود عام 2023، والذي طالب بتحسين الأجور ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية فرص العمل في القطاع.

من جهتها، تدافع "باراماونت" عن الصفقة باعتبارها وسيلة لتعزيز قدرتها على منافسة شركات البث الكبرى، مثل "نتفليكس" و"أمازون" و"آبل"، وتعهدت بإنتاج ما لا يقل عن 30 فيلمًا سنويًا، مع عرضها في دور السينما لمدة لا تقل عن 45 يومًا قبل طرحها على منصات البث.