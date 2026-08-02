إيرداته تقترب من المليار دولار: "الأوديسة" لكريستوفر نولان يتحول إلى ظاهرة ثقافية

أدى الحجم الكبير للنقاشات حول الفيلم إلى إنتاج كم واسع من المراجعات والمقالات والتحليلات والمحتوى الرقمي، بما يعكس تداخل نموذج الحدث السينمائي الجماهيري التقليدي مع ثقافة النقاش المكثف التي صنعتها المنصات الرقمية...

تحول فيلم "الأوديسة" للمخرج كريستوفر نولان، والمأخوذ عن ملحمة هوميروس، إلى واحد من أبرز الأحداث السينمائية والثقافية في صيف 2026، بعدما جمع بين نجاح تجاري واسع ونقاشات متشعبة امتدت من النقاد والأكاديميين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة أعادت إلى الواجهة فكرة الفيلم القادر على جذب شرائح مختلفة من الجمهور.

وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت بالفعل إيرادات "أوبنهايمر"، فيلم نولان السابق، وبات يقترب سريعًا من حاجز المليار دولار عالميًا، وهو إنجاز نادر بالنسبة إلى عمل لا يعتمد على أبطال خارقين أو سلسلة سينمائية قائمة أو الرسوم المتحركة.

ونجح الفيلم في استقطاب المشاهدين الأكبر سنًا، إذ تجاوزت أعمار ثلاثة أرباع جمهوره 25 عامًا، في وقت قاد فيه من هم دون 25 عامًا نجاح أفلام أخرى خلال موسم الصيف. وفي المقابل، أظهرت الميمات المستوحاة من شخصيتي أوديسيوس، الذي يؤديه مات ديمون، وأحد الخاطبين الذي يجسده روبرت باتينسون، أن الفيلم وجد حضورًا أيضًا بين الجمهور الأصغر سنًا.

وجاء هذا النجاح في موسم شهد أداءً متفاوتًا لأعمال تعتمد على علامات تجارية وسلاسل معروفة، من بينها أفلام أبطال خارقين وأعمال معاد إنتاجها وأفلام رسوم متحركة، ما جعل فيلم نولان يبرز بوصفه حدثًا سينمائيًا يتجاوز نجاح شباك التذاكر وحده.

ويستند "الأوديسة" بدوره إلى مادة معروفة على نطاق واسع، إذ يقدم نولان معالجة ضخمة لملحمة هوميروس، إلا أن حضوره الثقافي قورن بأفلام مثل "باربي" و"توب غن"، التي استطاعت الوصول إلى جماهير تتجاوز القاعدة التقليدية لمتابعي نوع سينمائي محدد.

وأسهم الفيلم في إطلاق نقاشات أكاديمية ونقدية واسعة بشأن طريقة اقتباس الملحمة الإغريقية، ومعالجة الشخصيات النسائية، وقضايا العرق والنوع الاجتماعي، إضافة إلى خيارات نولان السينمائية والتغييرات التي أدخلها على النص الأصلي.

وكان من أبرز هذه النقاشات مقال للباحثة في الدراسات الكلاسيكية ومترجمة "الأوديسة" إميلي ويلسون في مجلة "London Review of Books"، تناولت فيه اختلافات الفيلم عن نص هوميروس وما اعتبرته تبسيطًا لبعض أفكاره وتناقضًا في بعض موضوعاته، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالعرق والنوع الاجتماعي.

وأثار المقال بدوره نقاشًا بشأن الحدود بين النقد السينمائي والدراسات الأكاديمية، بعدما رأى منتقدون أن بعض قراءات ويلسون للشخصيات والمشاهد والأفكار الواردة في الفيلم لم تكن دقيقة، بينما فتح الجدل الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية تقييم الأعمال السينمائية المقتبسة من نصوص أدبية كلاسيكية.

وامتدت المناقشات إلى طريقة نولان في تقديم الشخصيات النسائية، ولا سيما بينيلوبي التي تؤدي دورها آن هاثاواي. ورغم اعتبار الشخصية من بين أبرز الشخصيات النسائية في أفلام المخرج، عاد الجدل بشأن ميل أعماله إلى تقديم البطلات في أدوار الزوجات أو الشخصيات المرتبطة بالبطل الذكر، ومدى تهميش النساء في الفيلم مقارنة بالملحمة الأصلية.

كما وصل النقاش إلى تجربة عرض الفيلم نفسها، إذ صُوّر "الأوديسة" بالكامل بكاميرات "آي ماكس"، بينما لا يتوافر عرضه بصيغته الأصلية إلا في عشرات محدودة من دور السينما حول العالم، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان التركيز على هذه الصيغة يجعل التجربة أكثر نخبوية، أم يعكس محاولة من نولان لإعادة الاعتبار إلى العرض السينمائي بوصفه حدثًا استثنائيًا.

ويأتي الاهتمام الواسع بالفيلم في وقت أصبحت فيه نجاحات سينمائية كثيرة قادرة على تحقيق إيرادات ضخمة من دون التحول بالضرورة إلى ظواهر تجمع شرائح مختلفة من الجمهور، فيما يبدو "الأوديسة" أقرب إلى نموذج الأفلام التي تتجاوز جمهورها الأساسي وتدفع حتى المشاهدين الأقل ارتيادًا لدور السينما إلى المشاركة في الحدث.

وأدى الحجم الكبير للنقاشات حول الفيلم إلى إنتاج كم واسع من المراجعات والمقالات والتحليلات والمحتوى الرقمي، بما يعكس تداخل نموذج الحدث السينمائي الجماهيري التقليدي مع ثقافة النقاش المكثف التي صنعتها المنصات الرقمية.

وبينما أثارت كثافة التغطية مخاوف من تركيز الجزء الأكبر من الاهتمام الإعلامي على عدد محدود من الأفلام، فإن الحضور المستمر لـ"الأوديسة" بعد طرحه يشير إلى أن الاهتمام به لم يقتصر على الضجة التسويقية السابقة للعرض، بل تحول إلى نقاش ثقافي ممتد بشأن السينما والأدب والتمثيل وتجربة المشاهدة.

وأصبح الفيلم بذلك نموذجًا نادرًا في المشهد السينمائي الحالي لعمل يجمع بين الإيرادات الضخمة والانتشار بين فئات عمرية مختلفة والنقاش النقدي والأكاديمي، في وقت تتراجع فيه قدرة كثير من الأفلام الناجحة تجاريًا على خلق تجربة ثقافية مشتركة بهذا الحجم.