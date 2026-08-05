عرض 82 فيلمًا: مهرجان عمّان السينمائي يختتم دورته السابعة

ضم برنامج المهرجان 82 فيلمًا اختيرت من بين نحو 900 عمل تقدمت للمشاركة، فيما سجل الإنتاج الأردني أكبر حضور له منذ تأسيس المهرجان، بمشاركة 13 فيلمًا توزعت بين المسابقات والبرامج الموازية...

اختتم مهرجان عمّان السينمائي الدولي، دورته السابعة في حفل أقيم بجبل القلعة، بعد تسعة أيام من العروض والفعاليات السينمائية والمهنية، مسجلًا أعلى نسبة حضور منذ انطلاقه، ومعلنًا جوائز مسابقاته للأفلام العربية والدولية.

وأقيمت الدورة بين 26 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس، وتوزعت فعالياتها بين "تاج سينما" ومسرح الرينبو والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وشملت عروضًا سينمائية وجلسات نقاش مع صناع الأفلام وورش عمل ولقاءات مهنية.

وضم برنامج المهرجان 82 فيلمًا اختيرت من بين نحو 900 عمل تقدمت للمشاركة، فيما سجل الإنتاج الأردني أكبر حضور له منذ تأسيس المهرجان، بمشاركة 13 فيلمًا توزعت بين المسابقات والبرامج الموازية.

وافتتحت الدورة بفيلم "صوفيا" للمخرج ظافر العابدين، كما خصص المهرجان برنامج "إضاءة على السينما التونسية"، بمشاركة الممثلة هند صبري والمنتجة درة بوشوشة، إلى جانب عروض تناولت مراحل مختلفة من تاريخ السينما التونسية.

وشهدت العروض حضورًا لافتًا للشباب وطلبة الجامعات، إلى جانب مخرجين ومنتجين ونقاد ومهتمين بالسينما، فيما أعقبت عددًا من الأفلام جلسات حوار وأسئلة مع المخرجين وفرق العمل، تناولت مضامين الأعمال المشاركة وظروف إنتاجها وخياراتها الفنية.

واستضاف المهرجان، ضمن جلساته الحوارية، الممثل خالد عبد الله والمخرج الفيليبيني بريانتي ميندوزا، إلى جانب مخرجين ومنتجين شاركوا في لقاءات مع الجمهور عقب العروض.

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، أطلقت حاضنة لتطوير الأفلام الأردنية القصيرة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بهدف توفير الإرشاد وتطوير النصوص وإعداد ملفات المشاريع وتدريب أصحابها على تقديمها إلى الجهات الداعمة.

وواصلت "أيام عمّان لصناع الأفلام"، المنصة المهنية للمهرجان، تنظيم ورش العمل وجلسات التشبيك وعرض المشاريع أمام منتجين وممولين وخبراء في صناعة السينما.

واختتم البرنامج المهني بمنح 23 جائزة نقدية وعينية إلى 19 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. وحصل مشروع "أم العبد" للمخرج حمزة حميدة على جائزة قيمتها خمسة آلاف دولار، فيما نال مشروع "قصر نظر" للمخرج أمجد الرشيد جائزة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وحصل "الرحلة الأخيرة" للمخرج زياد كلثوم على جائزة من شبكة "إيه آر تي".

وحصد الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم"، للمخرج سيريل عريس، جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل، إضافة إلى جائزة الجمهور، فيما مُنحت جائزة لجنة التحكيم في الفئة نفسها للفيلم العراقي "مملكة القصب" للمخرج حسن هادي.

وفاز الفيلم المصري "المستعمرة"، للمخرج محمد رشاد، بجائزة أفضل سيناريو أول، بينما نال الفيلم الفلسطيني "حبيبي حسين"، للمخرج أليكس بكري، السوسنة السوداء لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.

وحصد الفيلم السوري "الجانب الآخر من الشمس"، للمخرج توفيق صابوني، ثلاث جوائز، هي جائزة لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسكي" وجائزة الجمهور. ويستند الفيلم إلى شهادات معتقلين سابقين أعادوا بناء زنازينهم داخل استوديو سينمائي لاستعادة تجاربهم.

وفي مسابقة الأفلام العربية القصيرة، فاز الفيلم الجزائري "بيمو"، للمخرجة أمينة هنادر، بالسوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير، فيما حصل الفيلم "كمين"، للمخرجة ياسمينا كراجه، على جائزة أفضل فيلم أردني قصير.

أما السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي طويل غير عربي، فذهبت إلى الفيلم الجنوب أفريقي "مغسلة"، للمخرج زوما مخونازي.

وسبق إعلان الجوائز في حفل الختام عرض بالرمال قدمته الفنانة العُمانية شيماء المغيري، تلاه عرض معاصر للدبكة قدمته فرقة مجدل للفنون الشعبية، بحضور الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان والمؤسسة المشاركة له.

وقالت مديرة المهرجان، ندى دوماني، في كلمتها خلال الحفل، إن المهرجان يحتفي بسينما تتخذ قراراتها وتتحرك وتتعلم من أخطائها وتواصل المحاولة، ولا تختزل حكايتها في الصعوبات.