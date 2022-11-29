"موقف باص" مسرحية لذوي إعاقة جسدية عن كفاحهم وأحلامهم ورغباتهم

قدمت جمعية "ماري لأجل الأشخاص مع إعاقة"، مساء أمس الإثنين، عرضا احتفاليا في قاعة القصر الثقافي في معالوت - ترشيحا، لإنتاجها الفني لمسرحية " موقف باص" بحضور المئات من مختلف البلدات العربية.

وتعرض "موقف باص" قصص الكفاح اليومي لشخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتأكيد على أن الإعاقة تحد وليست عائقا أمام الإرادة.

التقى مؤلف المسرحية الكاتب جورج إندراوس بالشخصيات المشاركة في المسرحية ليستمع لرسائلهم التي يريدون إيصالها للمجتمع من خلال الفن المسرحي وتحويل هذه الرسائل لسيناريو مسرحي من خلال إبداعه الكتابي. وعملت المخرجة والمنتجة، رابعة مرقص، على إخراج المسرحية، والتي استغرق العمل على إنجازها قرابة الثلاثة أعوام، بمشاركة الفنانين جورج كميل ساكس، وماهر كريني، وماجدة فرح، ورماح فرح، وطفول حمود، وعدي غنايم، ونجيب شنان، وسعيد عطارية، وإيناس كريني، وجميل طنوس.

وقال المؤلف جورج إندراوس لـ"عرب 48" إن "المجموعة بذلت جهدا كبيرا لغاية إخراج المسرحية للنور بسبب التحديات عند الشخصيات المشاركة في التمثيل، ولكن الإصرار بأن الإنسان الذي يعيش مع إعاقة هو ليس شخصا مخفيا، بل هو موجود، ولنا في الوجود مأرب البقاء. نحن وإن كنا وراء الكواليس لا نُرى ولا نسمع، إلا أننا نرى ونسمع ونبحث عن السعادة والعمل ولسنا عبئا على الأرض، وليس فينا من هو حصوة أو حجر ليلقى به خارجا".

وأضاف أنه "التقيت واستمعت لقصص الفنانين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستلهمت نص المسرحية من واقع حياتهم وتحدياتهم في المجتمع".

وقالت المديرة الفنية والمخرجة المسرحية والفنانة رابعة مرقص لـ"عرب 48" إن "جمعية ماري لم تتوقع أن يكون العمل بهذا الحجم الضخم من حيث الجهود، لكن بنيت خطة تأهيل وتعليم للوقوف على المسرح وحفظ النص والاندماج بين المشاركين في المسرحية وبناء طاقم عمل فني مميز مؤمن بقدراته وبرسالته".

وأكدت أنه "لا شيء يعيق الإبداع عندما يكون الإصرار لتحقيق ولو حلم صغير. موقف 'باص عمل' عمل فني يضع في المركز قضية الإتاحة لذوي الإعاقة، ولكن ليس فقط الإتاحة المادية إنما بالأساس أن نتيح نحن كمجتمع المجال والفرص لهم للاندماج والمشاركة في بناء وتطوير الحياة".

وبدوره الفنان كميل ساكس توجيه رسالة للمجتمع من خلال دوره في المسرحية، وقال لـ"عرب 48" إن "الحق في العيش بكرامة هي الرسالة والمطلب الأساسي من وراء العمل الفني في موقف باص".

وأضاف أن "هذه مشاركتي الأولى ضمن عمل فني مسرحي وقد تجاوزت عدة تحديات حتى تمكنت من الوقوف، اليوم، على المسرح وأمام المئات من الجمهور".

وأوضح الفنان نجيب شنان من جولس، خلال حديثه لـ"عرب 48"، أنه "لكل انسان احتياجات خاصة وليس فقط لذوي الإعاقات. قد تكون هناك حاجة نفسية أو عاطفية، ومن خلال هذا العمل نحن نتطرق للقضايا الهامة التي يجب على المجتمع معرفتها بما يتعلق بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الاندماج بالحياة المهنية والعملية والاجتماعية".

وعبر الفنان عدي غنايم من سخنين، خلال حديثه لـ"عرب 48"، عن فخره بالمشاركة الفنية المسرحية ضمن مجموعة مميزة، وقال إنه "لدي عدد من الأعمال الفنية من مشاركات سينمائية وفنية سابقة، لكن هذا العمل الضخم الأول هو الأبرز من حيث المضمون والطاقم والإبداع".

وختم بالقول إنه "أثق بأن المسرحية ستنال إعجاب الجمهور وستكون انطلاقة لنا ولشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة نحو تحقيق أحلامنا".

وأعربت الفنانة ماجدة فرح في حديثها لـ"عرب 48" عن أملها بأن "تصل صرخة ذوي الاحتياجات الخاصة للجميع، فهي صرخة ممزوجة بالإرادة والإصرار لتحقيق الأحلام المغموسة بالتحديات".

يشار إلى أنه ساعد في إنتاج المسرحية هديل ناطور، ومساعد المخرجة سعيد عطارية، أما الموسيقى من ألحان يوسف سخنيني، والديكور: فيتا تانيل، وأزياء: لمى خوري حديد، وإنتاج جمعية ماري.