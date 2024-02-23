توقيع عقد موسم خامس من المسلسل الشهير "ترو ديتيكتيف"

حقّق "ترو ديتكتيف" نجاحًا كبيرًا إذ شاهده 12,7 مليون شخص في المتوسّط بالعالم، في أفضل نتيجة للمسلسل منذ بدء عرضه، بحسب "اتش بي او".

أعلنت شبكة "إتش بي أو" الخميس عن موسم خامس من المسلسل الشهير "ترو ديتكتيف" ("True Detective")، بعد أيّام قليلة من عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع الّذي حقّق نجاحًا جماهيريًّا.

وستتولّى إخراج الموسم الخامس إيسا لوبيز الّتي برز اسمها في الموسم الرابع ووقعت عقدًا مع "إتش بي أو" ومنصّة البثّ "ماكس" التابعة لـ"وارنر براذرز ديسكفري"، لإنجاز "أعمال حصريّة" أخرى، على ما ذكرت القناة الأميركيّة في بيان.

ولم تشر "إتش بي أو" إلى اسمي من سيؤدّيان في الموسم الجديد دوريّ المحقّقين في الشرطة اللّذين يتغيّران في كلّ موسم منذ الموسم الأوّل عام 2014.

وحقّق "ترو ديتكتيف" نجاحًا كبيرًا إذ شاهده 12,7 مليون شخص في المتوسّط بالعالم، في أفضل نتيجة للمسلسل منذ بدء عرضه، بحسب "إتش بي أو".

وتدور قصّة المسلسل في عام 2012، حيث تمّ جلب شرطة ولاية لويزيانا إلى روست كوللي ومارتن هارت لإعادة النظر في قضيّة القتل الّتي كانوا يعملون فيها في عام 1995، ويتمّ التحقيق من خلال عمليّات استجواب منفصلة، يروي المحقّقان السابقان قصّة تحقيقهما، والتشكيك في حلّهم المفترض لعمليّة قتل بطقوس غريبة خلال عام 1995، وبسبب جداول الزمن المتداخلة الّتي تتلاقى خلال عام 2012 خاصّة مع عودة كلّ المشتبه بهم من جديد، ولذلك يصبح الوضع أصعب في التعامل.