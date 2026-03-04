قناة "العربي 2" تواصل بث مسلسلاتها الرمضانية وتؤكد حضورها بأعمال درامية لافتة

تعرض القناة حصريًا في منطقة الخليج المسلسل السوري "الخروج إلى البئر"، وهو عمل يتناول جراح الذاكرة السورية ويقتحم المسكوت عنه سياسيًا واجتماعيًا، مستندًا إلى أحداث حقيقية، في مقدمتها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008...

تواصل قناة العربي 2 عرض باقتها المميزة من المسلسلات الرمضانية، مجددة التزامها بتقديم محتوى درامي نوعي يجمع بين الجرأة الفنية والطرح الإنساني العميق، مع تنوع في القوالب والأساليب، بما يواكب تطلعات جمهورها في مختلف أنحاء العالم العربي.

وتتصدر هذه الباقة مجموعة من الأعمال الحصرية التي تحظى باهتمام واسع، وفي مقدمتها الموسم الثالث من المسلسل الفلسطيني "نزيف التراب"، المعروض حصريًا على شاشة القناة، والذي يواصل حضوره كأحد أبرز الأعمال التي توثق حكايات الصمود والتمسك بالأرض، حيث يقدم المسلسل سردًا دراميًا لحكايات متشابكة تشكل نسيجًا إنسانيًا نابضًا بالحياة، إذ تمتلك كل شخصية مسارها الخاص، فيما تتكامل القصص في امتداد حكائي مع الأجزاء السابقة. ويرصد العمل تفاصيل الحياة اليومية تحت وطأة الاحتلال، مسلطًا الضوء على صمود الإنسان الفلسطيني، وتلاحم الحكايات الفردية مع قضية وطن يرفض الانكسار.

كما تعرض القناة حصريًا في منطقة الخليج المسلسل السوري "الخروج إلى البئر"، وهو عمل يتناول جراح الذاكرة السورية ويقتحم المسكوت عنه سياسيًا واجتماعيًا، مستندًا إلى أحداث حقيقية، في مقدمتها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008. وقد أثار المسلسل منذ بدء عرضه نقاشًا واسعًا حول معالجته الجريئة وطرحه غير المسبوق لواقع سوري ثقيل لم يُتناول بهذه الصراحة من قبل.

وتضم الخريطة الرمضانية كذلك الجزء الجديد من المسلسل الكوميدي "ما اختلفنا"، الذي يُعرض للعام الثالث على التوالي عبر لوحات منفصلة تعالج قضايا الحياة اليومية، من العلاقات الزوجية والغيرة إلى قضايا السلطة والغربة والمتغيرات التكنولوجية، في قالب ساخر يلامس هموم الإنسان العربي.

ومن بين الأعمال المعروضة أيضًا المسلسل المصري "على قد الحب"، وهو دراما نفسية اجتماعية تروي قصة سيدة أعمال تنقلب حياتها عقب اكتشاف خيانة زوجها، في رحلة تمزج بين الواقع والهواجس، وتطرح تساؤلات عميقة حول الثقة والشك والتحولات الاجتماعية. كما يُعرض المسلسل الكوميدي السوري "بنت النعمان"، الذي يشهد عودة الفنان أوسو بعد غياب، وهو عمل يتتبع تحولات حياة بطلته نتيجة تحكم والدها واكتشاف خيانة خطيبها، في أحداث مشوقة تجمع بين التوتر والبعد الإنساني.

وفي تعليقه على اختيار هذه الأعمال، أوضح جوزيف الحسيني، رئيس قسم الاستحواذ لمجموعة العربي، أن "الحرص على انتقاء أعمال تحمل قيمة فنية ورسالة واضحة، وتلبي تطلعات الجمهور ضمن استراتيجية مدروسة تركز على المحتوى القوي والجريء القادر على إحداث أثر حقيقي في الموسم الرمضاني".

وعن عرض مواسم جديدة لأعمال عُرضت في المواسم السابقة أضاف أن "القرار يستند إلى مراجعات دقيقة للمضمون من قبل فريق القناة، فالاختيار لا يستند إلى نجاح المواسم السابقة فحسب، بل إلى ضمان مستوى فني وتقني يماثلها أو يتفوق عليها".

