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الفيلم الياباني التحريكي "قاتل الشياطين" يحطم رقمًا قياسيًا

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 11:11

الفيلم الياباني التحريكي "قاتل الشياطين" يحطم رقمًا قياسيًا
قاتل الشياطين
عرب ٤٨ / أ ف ب

حطم الفيلم التحريكي "ديمن سلاير" (قاتل الشياطين) الرقم القياسي للإيرادات في اليابان، وفقًا لما أعلن منتجوه اليوم الإثنين، وبهذا ينتزع الصدارة من فيلم "سبيريتد أواي" من إنتاج استوديوهات "غيبلي".

وحقق فيلم "ديمون سلاير" المستند إلى قصة المانغا المصوّرة التي تحمل الاسم نفسه، إيرادات بلغت 32,5 مليار ين (257 مليون يورو) في دور السينما اليابانية منذ انطلاق عروضه فيها في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، إذ استقطب أكثر من 24 مليون مشاهد.

أما "سبيريتد أواي" الذي تولى إخراجه هاياو ميازاكي العام 2001، فبلغ إجمالي إيراداته 31,7 مليار ين (252 مليون يورو).

وتولت استوديوهات "أنيبليكس" التابعة لشركة "سوني" اليابانية العملاقة إنتاج "ديمن سلاير" الذي يروي قصة تانجيرو، وهو فتى مراهق يعيش في اليابان خلال حقبة تايشو (1912-1926) أصبح صيادًا للشياطين بعدما ارتكبت هذه المخلوقات المتعطشة للدماء مجزرة في حق عائلته.

ويتناول العمل الرحلة الابتدائية للبطل، وهو موضوع متكرر في القصص المصورة اليابانية أفلام صور المانغا المتحركة للمراهقين، ويركّز على القيم الإيجابية كالحب الأخوي والصداقة وكفاح الخير ضد الشر، وهو مزيج أثار استحسان الجمهور الياباني في خضم الجائحة.

وإضافة إلى اليابان، يُعرض الفيلم في دول آسيوية أخرى، ويتوقع أن يُعرض السنة المقبلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قاتل الشياطين
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