"أنتشارتِد": فيلم جديد ينتزع صدارة شباك التذاكر

عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتلى فيلم المغامرات الجديد "أنتشارتِد – Uncharted" صدارة شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية، بعد أيام من انطلاق عروضه؛ حسب ما أعلنت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ووصلت إيرادات الفيلم المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها "سوني" إلى 44,2 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، ومن المتوقع أن تصل مداخيله إلى 51 مليونا باحتساب عروض الإثنين الذي كان يوم عطلة في الولايات المتحدة، مما يجعله الفيلم الذي حقق أعلى الإيرادات حتى الآن في سنة 2022، بحسب خبراء القطاع.

ويروي الفيلم مغامرات صائد كنوز يؤدي دوره توم هولاند خلال رحلة البحث عن الغلّة المفقودة للمستكشف البرتغالي خلال القرن السادس عشر فرناندو ماجلان.

وحل في المرتبة الثانية فيلم "دوغ" الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافقه كلبه. وحصد الفيلم 15 مليون دولار مدى ثلاثة أيام من إطلاقه، و18 مليون دولار مع أخذ الإثنين في الاعتبار.

أما فيلم "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند أيضا ويشكّل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات قوية للأسبوع العاشر تواليا على بدء عرضه في دور السينما، فحل ثالثا بإيرادات بلغت 7,2 ملايين دولار (8,8 ملايين في أربعة أيام).

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم "ديث أون ذي نايل"، وهو الاقتباس الجديد من رواية أغاثا كريستي الشهيرة، بإيرادات بلغت 6,3 ملايين دولار (7,2 ملايين في أربعة أيام).

وحلّ خامسا فيلم "جاكاس فوريفر" الكوميدي، وهو النسخة الجديدة من سلسلة أفلام أميركية تحمل الاسم نفسه، محققا أسبوعه الثالث 5,2 ملايين دولار (6,2 ملايين في أربعة ايام).

وفي ما يلي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:

6- "ماري مي" (3,7 ملايين دولار في ثلاثة ايام، 4,3 ملايين دولار في أربعة ايام)

7- "سينغ 2" (2,8 ملايين دولار، 3,8 ملايين دولار)

8- "سكريم" (مليونا دولار، 2,3 مليون دولار)

9- "بلاك لايت" (1,8 مليون دولار، 2,2 مليون دولار)

10- "إيت فور سيلفر" (1,7 مليون دولار، 1,9 مليون دولار).