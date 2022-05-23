فيلم "دكتور سترينج" يحطّم رقمًا قياسيا

يواصل فيلم "دكتور سترينج" تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع بأميركا الشمالية بينما يلوح توم كروز وفيلم "توب غان" في الأفق.

كان فيلم شركة مارفل "دكتور سترينج إن ذا مالتي فيرس أوف مادنيس" هو الفيلم الأكثر ربحًا في عطلة نهاية الأسبوع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث حقق 31.6 مليون دولار في 4,534 شاشة عرض في أميركا الشمالية، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع التي صدرت، يوم الأحد.

قدم فيلم "داونتون آبي: أي نيو إيرا" عرضًا افتتاحيًا قويًا لشركة فوكس فيتشرز حيث حقق 16 مليون دولار من 3,820 شاشة عرض، ولكن لم تكن هناك منافسة حقيقية مع فيلم "دكتور سترينج".

سيتغير ذلك الأمر مع صدور الفيلم الذي طال انتظاره والذي تأخر طويلًا "توب غان: مافريك"، التكملة التي تصل الأسبوع المقبل في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، بعد 36 عامًا من الفيلم الأصلي والمعلم الثقافي.

كان النجم توم كروز قد شهد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي بفرنسا، يوم الأربعاء، بظهور سريع في العرض الأول للفيلم في أوروبا والذي تضمن تحليقًا لطائرات مقاتلة فرنسية وجائزة سعفة ذهبية فخرية.

لكن بينما ينتظر العالم، تجاوز فيلم "دكتور سترينج إن ذا مالتي فيرس أوف مادنيس" 800 مليون دولار في إجمالي الإيرادات العالمية، متجاوزًا فيلم "ذا باتمان" ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام.

صدر الفيلم عن شركة والت ديزني ومن إخراج سام ريمي، استفاد "دكتور سترينج 2" من كونه أول فيلم من إنتاج مارفل يتبع "سبايدر مان: نو واي هوم”، والذي لعبت فيه شخصية الساحر التي يؤديها بنديكت كومبرباتش دورًا محوريًا.

كما أنه يعتمد على سلسلة "واندا فيجين" الشهيرة التي عرضت على شبكة ديزني بلس ويحتوي على العروض الشرفية التي لم يرغب المعجبون في إفسادها.

احتلت أفلام عائلة "ذا باد غايز" و"سونيك ذا هيدج هوغ 2" العائلية المركزين الثالث والرابع.