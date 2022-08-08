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فيلم الرواية اليابانية "بوليت تراين" يتصدر شباك التذاكر بأميركا الشمالية

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 10:22

فيلم الرواية اليابانية "بوليت تراين" يتصدر شباك التذاكر بأميركا الشمالية
عرب ٤٨/ أ ف ب

تصدّر فيلم "بوليت تراين" شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في هذا المجال.

مقتبسا من رواية يابانية ناجحة، يصور الفيلم سبعة قتلة يحاولون تصفية بعضهم البعض في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو.

وحقق فيلم "بوليت تراين" من بطولة براد بيت وآرون تايلور - جونسون وساندرا بولوك 30,1 مليون دولار في أول أسبوع لإطلاقه.

وتراجع فيلم التحريك "دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس" مع كلبه الخارق الذي يتمتّع بقدرات واسعة إلى المركز الثاني مع تحقيقه إيرادات بلغت 11,2 مليون دولار في الأسبوع الثاني من بدء عرضه.

ويتتبّع الفيلم الذي أعار نجوم كبار، من أمثال دواين جونسون وكيفين هارت، أصواتهم لشخصياته مغامرات كريبتو كلب "سوبرمان" الذي يهبّ لنجدة أبطال خارقين بمساعدة كلاب أخرى.

كذلك، تراجع فيلم "نوب" الذي تتمازج فيه عناصر أفلام الرعب والخيال العلمي في أجواء ويسترن إلى المركز الثالث محققا 8,5 ملايين دولار من إيرادات.

ويروي هذا العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها في مزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو أحدث أعمال الكاتب والمخرج جوردان بيل.

وجاء فيلم "ثور: لاف أند ثاندر"، رابع أجزاء سلسلة البطل الخارق الشهير "ثور" الذي يؤدّي دوره كريس هيمسوورث من إنتاج "ديزني" في المرتبة الرابعة مع تحقيقه 7,6 ملايين دولار.

واحتلّ المرتبة الخامسة "مينيينز: ذي رايز أوف غرو"، أحدث أجزاء سلسلة "ديسبيكابل مي"، مع إيرادات بلغت 7,1 ملايين دولار تقريبا.

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#فيلم
#"بوليت تراين"

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