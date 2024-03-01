"الدوحة للأفلام" تفتتح الدورة العاشرة من "ملتقى قمرة السينمائيّ"

مؤسّسة الدوحة للأفلام تعرض في دورة هذا العام ثمانية أفلام روائيّة ووثائقيّة طويلة حظيت بدعم المؤسّسة، والتي حصل عدد منها على جوائز هامّة من مهرجانات سينمائيّة دوليّة.

تفتتح اليوم الجمعة مؤسّسة الدوحة للأفلام، الدورة العاشرة من ملتقى قمرة السينمائيّ. ويستمرّ الملتقى حتّى السادس من آذار/ مارس الجاري.

ويعتبر هذا الملتقى إحدى الفعاليّات المستقلّة التي تدعم صانعي الأفلام الناشئين، وتمنحهم فرصة للحصول على التوجيه من قبل أساتذة السينما العالميّين وخبراء الصناعة.

ويضمّ ملتقى قمرة أكثر من 40 مشروعًا من الأفلام الروائيّة الطويلة والوثائقيّة والأفلام القصيرة المسلسلات، لصنّاع أفلام يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية، من أكثر من 20 دولة.

وسوف تتاح للمشاركين في ملتقى قمرة السينمائيّ في الدوحة، فرصة المشاركة في جلسات توجيهيّة وإرشاديّة مكثّفة في الدوحة، بالإضافة إلى جلسات عبر الإنترنت، سوف تعقد مع متخصّصين في صناعة السينما، في الفترة ما بين 9 و11 من الشهر ذاته.

وسيحصل هؤلاء على إشراف وتوجيه خبراء الملتقى، وهم توني كوليت، ليوس كاراكس، كلير دينيس، أتوم إيغويان، مارتن هيرنانديز، وجيم شريدان.

جدير بالذكر، أنّ مؤسّسة الدوحة للأفلام تعرض في دورة هذا العام ثمانية أفلام روائيّة ووثائقيّة طويلة حظيت بدعم المؤسّسة، والتي حصل عدد منها على جوائز هامّة من مهرجانات سينمائيّة دوليّة.