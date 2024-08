إيرادات فيلم "ديدبول" العالميّة من مارفل تتخطّى حاجز المليار دولار

حقّق فيلم "ديدبول أند وولفرين"، وهو عمل كوميديّ من عالم مارفل للأبطال الخارقين وإنتاج ديزني، إيرادات استثنائيّة في ثالث عطلة نهاية أسبوع لعرضه، إذ حصد 54,2 مليون دولار في صالات السينما في أميركا الشماليّة، إلّا أنّ فيلم الرومانسيّة الدراميّ "إت إندز ويذ آس" من إنتاج سوني كان متّجهًا لتحقيق انطلاقة من بين الأفضل على الإطلاق لهذا النوع، بحسب محلّلين الأحد.

وقالت شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصّصة في قطاع السينما إنّ "ديدبول أند وولفرين" الّذي يؤدّي بطولته النجمان راين رينولدز وهيو جاكمان، تجاوز عتبة المليار دولار في مبيعات التذاكر العالميّة، مع 494,3 مليون دولار في أميركا الشماليّة و535 مليون دولار على الصعيد العالميّ.

لكنّ فيلم "إت إندز ويذ آس" ("It Ends With Us") الّذي حلّ ثانيًا في الترتيب، حقّق أيضًا انطلاقة شبه تاريخيّة، إذ حصد إيرادات بلغت 50 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع غير عاديّة للممثّلين رينولدز وزوجته بليك ليفلي الّتي أنتجت الفيلم الرومانسيّ وأدّت دور البطولة فيه.

وذكرت مجلّة "فاراييتي" أنّ هذه كانت أوّل مرّة في آب/أغسطس، وهو شهر لا يشهد في العادة إقبالًا كبيرًا على صالات السينما مقارنة بأشهر أخرى، يحقّق فيها فيلمان 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع نفسها.

وفي المركز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حلّ فيلم الإثارة "تويسترز" من إنتاج يونيفرسال وبطولة غلين باول وديزي إدغار جونز بدور هاويي أعاصير. وحصد الفيلم 15 مليون دولار، بانخفاض مركز واحد عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

واحتلّ فيلم "بوردرلاندز" الجديد من إنتاج استوديوهات لايونزغيت المركز الرابع بإيرادات بلغت 8,8 ملايين دولار، ما وصفه المحلّل السينمائيّ ديفيد أ. غروس بأنّه "بداية ضعيفة" لفيلم حركة مستوحى من لعبة فيديو، رغم مشاركة كايت بلانشيت وكيفن هارت وجاك بلاك في الفيلم. وبلغت كلفة العمل الّذي تعرّض لانتقادات شديدة من النقّاد نحو 100 مليون دولار.