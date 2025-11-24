الإعلان عن تصوير "عُطيل" في الدوحة بمشاركة نخبة من نجوم هوليود

سيُنفَّذ العمل من خلال برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، الذي أُطلق مؤخرًا لدعم صناعة السينما العالمية في قطر. وسيُعلَن لاحقًا عن تفاصيل إضافية حول مواقع التصوير وأعضاء الفريق والطاقم الفني...

أعلنت لجنة الأفلام في مدينة الإعلام – قطر، وشركة EON Productions، عن بدء إنتاج الفيلم السينمائي المقتبس من مسرحية عُطيل لشكسبير، على أن ينطلق التصوير في الدوحة خلال خريف 2026.

ويستند الفيلم إلى العرض المسرحي الشهير الذي قُدّم على مسرح New York Theatre Workshop بإخراج سام غولد، وسيعود ديفيد أويلو لتجسيد دور عُطيل وإخراج النسخة السينمائية من هذه التراجيديا الشهيرة، بمشاركة رايتشل بروسنان التي ستلعب دور ديدمونة، وسينثيا إريفو في دور إميليا.

وقالت باربرا بروكولي، المنتجة الأميركيّة-البريطانيّة الشهيرة:

"منذ تقديم عرض عُطيل عام 2016 في نيويورك، ونحن نطمح لتحويله إلى عمل سينمائي. يسعدنا أن يخرج ديفيد أويلو الفيلم ويعود لتجسيد الدور، وأن تنضمّ كلٌّ من رايتشل بروسناهان وسينثيا إريفو إلى طاقم الفيلم. نشكر لجنة الأفلام على دعمها ونتطلّع للعمل في قطر خلال خريف 2026".

ومن جانبه، قال ديفيد أويلو: "نطمح لتقديم نسخة سينمائية جريئة ومعاصرة من عُطيل، ونحتاج إلى ممثلين يمتلكون شجاعة فنية حقيقية لتحقيق هذه الرؤية. سينثيا ليست فقط موهبة استثنائية، بل صديقة مقرّبة أحب التعاون معها دائمًا، ورايتشل كانت شريكتي المثالية في العرض المسرحي الأصلي، ولا تزال من الركائز الملهمة التي نبني عليها مقاربتنا الجديدة لهذا العمل الأسطوري".

وتُعيد المعالجة السينمائية تقديم القصة في سياق معاصر، ضمن صحراء مضطربة في الشرق الأوسط. ويشارك في الإنتاج كلٌّ من باربرا بروكولي ونيكي بنثام، وديفيد أويلو.

وسيُنفَّذ العمل من خلال برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)، الذي أُطلق مؤخرًا لدعم صناعة السينما العالمية في قطر. وسيُعلَن لاحقًا عن تفاصيل إضافية حول مواقع التصوير وأعضاء الفريق والطاقم الفني.