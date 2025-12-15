فيلم "فلسطين 36" يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس

افتتحت الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس بعرض فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، وسط حضور سينمائي دولي وتكريم لعدد من الأسماء البارزة. يشارك في المهرجان 165 فيلماً من 23 دولة، مع تركيز خاص على السينما الأرمينية والتونسية.

انطلقت الدورة السادسة والثلاثون من أيام قرطاج السينمائية في تونس بعرض فيلم "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. وأعربت جاسر خلال كلمتها في حفل الافتتاح عن فخرها باختيار فيلمها لافتتاح المهرجان، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي واجهها فريق العمل بسبب الحرب في غزة، والتي تسببت في توقف التصوير أربع مرات.

يستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر، ويعرض 165 فيلمًا من 23 دولة ضمن مسابقات رسمية وبرامج احتفالية وأقسام موازية. ويحتفي هذا العام بالسينما الأرمينية من خلال برنامج "سينما تحت المجهر"، كما يسلط الضوء على تجارب سينمائية من إسبانيا وأميركا اللاتينية.

في كلمته، أكد مدير المهرجان طارق بن شعبان على قدرة أيام قرطاج السينمائية على التجدد والتفاعل مع الجمهور والنقاد والمحترفين، مع الحفاظ على ثوابته الفكرية والفنية من خلال مسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، بالإضافة إلى قسم "قرطاج للسينما الواعدة".

تضمن حفل الافتتاح تكريم الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي، إلى جانب عدد من صناع السينما الراحلين مثل المخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة، والناقد اللبناني وليد شميط، والمخرج سليمان سيسيه من مالي، وبولين سومانو فييرا من بنين. كما منح المهرجان "التانيت الشرفي" للمنتج التونسي عبد العزيز بن ملوكة تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما.

وتشارك السينما التونسية في المهرجان بـ46 فيلمًا، منها 23 فيلمًا طويلًا و23 فيلماً قصيرًا، ما يعكس حضورًا بارزًا للإنتاج المحلي ضمن فعاليات الدورة الحالية.