"كان يا ما كان في غزة" يحصد جائزة أفضل فيلم من جوائز النقّاد العرب في مهرجان "كان"

فاز فيلم "كان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza) للمخرجين الفلسطينيين التوأمين طرزان وعرب ناصر بجائزة أفضل فيلم ضمن الدورة العاشرة من جوائز النقاد للأفلام العربية، التي أُعلنت على هامش مهرجان كانّ السينمائي.

وكان الفيلم قد عُرض العام الماضي ضمن قسم "نظرة ما" (Un Certain Regard)، حيث نال جائزة أفضل إخراج، ويقدم معالجة خاصة في سياق فلسطيني تدور أحداثه في غزة عام 2007.

ويتناول العمل قصة ثلاثة شبان تتقاطع مصائرهم داخل أجواء من الفساد والعنف، هم أسامة، ويحيى، وأبو سامي، الضابط العامل في قسم مكافحة المخدرات، حيث يبدأ شابان بتهريب المخدرات عبر محل صغير لبيع الفلافل قبل أن تتعقد حياتهما بفعل صدامهما مع ضابط فاسد.

وفاز الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" (Palestine 36) للمخرجة آن ماري جاسر بجائزة أفضل سيناريو، فيما حصدت هيلين لوفار جائزة أفضل تصوير سينمائي عن الفيلم نفسه، الذي يستعيد أحداث الثورة الفلسطينية عام 1936 ضد الانتداب البريطاني.

كما نالت المخرجة الفلسطينية الأميركية شيرين دعبس جائزة أفضل إخراج عن فيلم "كل ما تبقّى منك" (All That’s Left of You)، الذي يتتبع حكاية ثلاثة أجيال فلسطينية مستلهمة من أحداث تدور في الضفة الغربية.

وتنظم جوائز النقاد للأفلام العربية من قبل مركز السينما العربية بهدف دعم الحضور الدولي للسينما العربية وتسليط الضوء على أبرز إنتاجاتها السنوية.

وشارك في التصويت لاختيار الفائزين هذا العام 307 نقاد من 75 دولة، بحسب منظمي الجائزة، اللذين أكدا استمرار التزامهما بدعم المواهب والأفلام العربية مع دخول الجوائز عامها العاشر.

وشهدت الدورة الحالية أيضًا فوز ديبورا كريستيل ناني بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "سماء موعودة" (Promised Sky)، وأدهم شكر بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "المستعمرة" (The Settlement).

كما ذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى سعاد بشناق عن فيلم "يونان" (Yunan)، فيما نال أمير فخر الدين جائزة أفضل مونتاج عن الفيلم نفسه.

وفاز الفيلم العراقي "أسود نهر دجلة" (The Lions by the River Tigris) للمخرج زرادشت أحمد بجائزة أفضل فيلم وثائقي، بينما حصل الفيلم الفلسطيني القصير "سعيد لأنك ميت الآن" (I’m Glad You’re Dead Now) للمخرج توفيق برهوم على جائزة أفضل فيلم قصير.