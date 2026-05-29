"صُوِّر في غزة" يحصد جائزة "إيمي" العالمية لتوثيقه عمل الصحافيين تحت القصف

سلط الفيلم الضوء على الظروف الخطيرة التي يعمل فيها الصحفيون الفلسطينيون في الميدان، بما يشمل القصف والاستهداف المباشر وصعوبة التنقل والنزوح، إلى جانب مواصلة التغطية الإخبارية في ظل تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت المدنية والطبية.

حصد الفيلم الوثائقي "صُوِّر في غزة" (Filmed in Gaza)، من إنتاج شبكة NBC News الأميركية، جائزة "إيمي" العالمية للأخبار والأفلام الوثائقية، تقديرا لتوثيقه تجربة الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرارهم في تغطية أحداث الحرب الإسرائيلية على القطاع رغم المخاطر والظروف الميدانية القاسية.

وسلط الفيلم الضوء على الظروف الخطيرة التي يعمل فيها الصحفيون الفلسطينيون في الميدان، بما يشمل القصف والاستهداف المباشر وصعوبة التنقل والنزوح، إلى جانب مواصلة التغطية الإخبارية في ظل تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت المدنية والطبية.

وشارك في العمل عدد من الصحافيين والمصورين الفلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم المصور الصحافي سمير البوجي والصحافي صامد وجيه أبو ظريفة، فيما تداول ناشطون وإعلاميون على منصات التواصل الاجتماعي إشادات واسعة بالفيلم، واعتبروه توثيقا لمعاناة الصحافيين الفلسطينيين، ودورهم في نقل الحقيقة إلى العالم.

ويأتي هذا التتويج في وقت يواصل فيه الصحافيون عملهم في ظروف بالغة الخطورة، وسط مطالبات دولية متواصلة بتوفير الحماية لهم، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم المهنية في قطاع غزة.