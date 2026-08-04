دعوات لمقاطعة فيلم "سبايدرمان" في الأردن ولبنان بسبب الإنتاج الإسرائيلي

دعا التجمع نقابة الفنانين الأردنيين إلى تأييد المقاطعة، وطالب دور السينما بعدم إدراج الفيلم ضمن برامج عروضها، وحث الجمهور على عدم مشاهدته، معتبرًا المقاطعة وسيلة للضغط الشعبي والتعبير عن رفض التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية...

تصاعدت في الأردن ولبنان دعوات إلى مقاطعة فيلم "سبايدرمان: براند نيو داي" (Spider-Man: Brand New Day)، بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي-الأميركي آفي أراد في إنتاجه ومواقفه الداعمة لإسرائيل، وسط مطالبات بعدم عرضه في دور السينما أو شراء تذاكره.

وفي لبنان، دعت "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم قبيل بدء عرضه في دور السينما، مشيرة إلى مواقف أراد المؤيدة لإسرائيل، ومعتبرة أن دعم العمل يندرج ضمن أشكال التطبيع الثقافي. وربطت الحملة دعوتها باستمرار الحرب على غزة.

وفي الأردن، طالب تجمع "اتحرّك لمجابهة التطبيع" بعدم عرض الفيلم في دور السينما المحلية، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى معايير المقاطعة الثقافية والفنية للأعمال المرتبطة بأشخاص أو مؤسسات داعمة للاحتلال.

كما دعا التجمع نقابة الفنانين الأردنيين إلى تأييد المقاطعة، وطالب دور السينما بعدم إدراج الفيلم ضمن برامج عروضها، وحث الجمهور على عدم مشاهدته، معتبرًا المقاطعة وسيلة للضغط الشعبي والتعبير عن رفض التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية.

ويُعد آفي أراد، المولود عام 1948 في رامات غان، من أبرز منتجي أفلام الأبطال الخارقين، وانتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة، حيث اضطلع خلال تسعينيات القرن الماضي بدور بارز في إعادة هيكلة شركة "مارفل"، إلى جانب رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي إيزاك بيرلموتر، بعد اندماجها مع شركة "توي بيز".

وشارك أراد في إنتاج عدد من أفلام الأبطال الخارقين، بينها "فينوم" (Venom) و"سبايدرمان: نو واي هوم" (Spider-Man: No Way Home) و"سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

وأثارت مواقف أراد السياسية جدلًا خلال السنوات الماضية، ففي عام 2024 نشر رسالة مفتوحة انتقد فيها بشدة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك، تشاك شومر، عقب دعوة الأخير إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل وانتقاده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

واتهم أراد شومر بـ"خيانة إسرائيل"، ودافع عن نتنياهو في ظل حرب الإبادة الجماعيّة على غزة.

ومن المقرر طرح "سبايدرمان: براند نيو داي" عالميًا من إنتاج شركة "سوني بيكتشرز"، مع عودة توم هولاند لتجسيد شخصية بيتر باركر، إلى جانب زندايا.

وتدور أحداث الفيلم بعد نهاية "سبايدرمان: نو واي هوم"، إذ يحاول بيتر باركر بدء حياة جديدة بعدما مُحيت هويته من ذاكرة الجميع، قبل أن يظهر تهديد جديد في نيويورك.

ويتولى ديستن دانيال كريتون إخراج الفيلم، فيما يشارك في إنتاجه كيفن فايغي وإيمي باسكال وآفي أراد.