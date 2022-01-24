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من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 21:53

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟
من المتحف
عرب ٤٨ ووفا

قالت "مؤسسة ياسر عرفات"، اليوم، الإثنين، إنها أزالت "كل الرسومات التي عرضت يوم أمس في معرض ’فلسطين وياسر عرفات’"، ادّعت المؤسّسة أنّ الرسومات "لم تلق تفهّما من الرأي العام الفلسطيني" لكنّ شريط فيديو نشره موقع "ألترا فلسطين" يبيّن أن كوادر حركة "فتح" هي من أزالت الرسوم، لا المؤسسّة.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمّد إشتية، باللوحات في منشور على "فيسبوك" عقب زيارته المعرض، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقًا، ويحذف منشوره.

واليوم، الإثنين، أوضحت المؤسسة في بيانها أن "متحف ياسر عرفات"، "حريص كل الحرص على الحفاظ على صورة وسيرة ومسيرة ياسر عرفات وهذا هو العرض المتحفي، وما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية".

وتابع "أنّ ما تم عرضه من رسومات كاريكاتيرية في المعرض خضت إلى نقاش وفحص، وعلى ذلك سُمح بنشر تلك الرسومات، كما أنه لم يتم نشر رسومات فيها جدل ديني أو عرقي".

وقالت المؤسسة "إنّ الرسومات المعروضة وإن كان بعضها جدليا نوعا ما، تُمثل وجهة نظر راسميها في كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية، ومُناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتم رسم شخصية أبو عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم، فبعضهم رآه بمنظار صيني، وآخر جنوب أفريقي، وآخر برازيلي، وجميعهم من منظار تضامني معنا".

بودكاست عرب 48

#مؤسسة ياسر عرفات
#رام الله
#متحف ياسر عرفات

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