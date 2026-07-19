"لم يعد هناك باب"... مفاتيح الجنوب تحفظ البيوت من النسيان

معرض في بيروت يستعيد ذاكرة منازل الجنوب اللبناني المدمّرة، عبر مفاتيح وصور وشهادات لأشخاص فقدوا بيوتهم أو حُرموا من العودة إليها بفعل الحرب والاحتلال الإسرائيلي

توقفت فاطمة حاج علي أمام مفاتيح تتدلى من سقف معرض فني في بيروت، قبل أن تغلبها الدموع. لم تعد تلك المفاتيح تفتح أبوابًا، بعدما تحولت المنازل التي تعود إليها في جنوب لبنان إلى ركام بفعل الضربات الإسرائيلية.

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لكن تلك المفاتيح بقيت شاهدًا على حياة انقطعت وجرح لم يندمل. وتقول حاج علي، البالغة 23 عامًا، وهي تمسح دموعها: "كان ينبغي أن نعود ونفتح باب بيتنا به، لكن لم يعد هناك باب".

وتستعيد حاج علي، خلال جولتها في معرض "احكيلي يا جنوب"، تفاصيل منزلها في بلدة النبطية الفوقا، ويوميات عائلتها التي توقفت مع الحرب، في تجربة تختصر مصير عشرات آلاف اللبنانيين الذين دُمّرت منازلهم أو مُنعوا من العودة إليها.

وتعرض منزل عائلتها للدمار خلال جولتي الحرب اللتين شنتهما إسرائيل على لبنان بين عامي 2023 و2026، واللتين أدتا إلى تدمير عشرات البلدات والقرى بصورة شبه كاملة.

ورغم تراجع وتيرة القتال عقب التفاهم الذي وقّعته إيران والولايات المتحدة في منتصف حزيران/ يونيو، تواصل إسرائيل شن غارات بين حين وآخر، إلى جانب تفجير مبانٍ ومنشآت في المناطق التي تحتلها.

وتمنع إسرائيل سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها من العودة إليها، ما يدفع كثيرين إلى الاعتماد على الصور لمعرفة مصير منازلهم. أما سكان المناطق التي لم تدخلها القوات الإسرائيلية، فيزور بعضهم منازلهم لفترات وجيزة، من دون أن يتمكنوا من استئناف حياتهم فيها.

وتقيم حاج علي حاليًا في بيروت، وكانت آخر زيارة لها إلى بلدتها في نيسان/ أبريل الماضي. وتقول إنها وجدت أن "نصف البيت انهار وبقي نصفه"، مضيفة: "غرفتي ما زالت مكانها، وبقيت فيها بعض الأغراض".

وتتابع الشابة، التي تعمل في مجال المعالجة النفسية: "فكرة أننا لا نستطيع الدخول إلى القرية ولا إلى البيت، تؤلم كثيرًا".

ويقيم معرض "احكيلي يا جنوب" في "بيت بيروت"، وهو مبنى تراثي يحمل آثار الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، قبل أن يتحول إلى متحف للذاكرة.

ويستعيد المعرض ذاكرة جنوب لبنان من خلال صور ومقاطع مصورة وأعمال فنية توثق المنازل والقرى والتفاصيل اليومية التي غابت بفعل الحرب والتهجير.

وكانت حاج علي تتأمل عملًا بعنوان "مفاتيح بلا بيوت"، يضم شهادات مصورة ومسموعة لثلاثة أشخاص من جنوب لبنان، احتفظوا بمفاتيح منازل لم تعد قائمة.

ويقول صاحب العمل، أديب فرحات، البالغ 36 عامًا والمتحدر بدوره من جنوب لبنان، إن الفكرة راودته خلال الحرب عام 2024، عندما عاش هاجس فقدان منزله.

ويضيف أن العمل يتناول علاقة الناس بالمفاتيح، بوصفها رمزًا للبيت والذاكرة والانتماء، موضحًا: "راودني هاجس طوال الوقت: ماذا سيحل ببيتي؟ هل سيُقصف؟ وكيف ستتغير علاقتي بمفتاح بيتي؟ هل سنصبح نحن الفلسطينيين الجدد؟".

ويحيل فرحات بذلك إلى المفاتيح التي حملها مئات آلاف الفلسطينيين عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم خلال النكبة عام 1948، وتحولت إلى رمز للعودة ورابط أخير بالمنازل التي هُدمت أو استولى عليها آخرون.

ويعيد المعرض رسم تفاصيل البيوت القروية في جنوب لبنان، من غرف النوم والجلوس إلى المطابخ، بما تحويه من أباريق زجاجية وركوات قهوة وقوارير توابل.

كما يضم صورة قديمة لمدينة صور الساحلية، ومقطعًا مصورًا بالأبيض والأسود لمدينة النبطية، إلى جانب دفاتر يدوّن فيها الزوار ذكرياتهم وعلاقتهم بالجنوب.

وكتبت إحدى الزائرات في أحد الدفاتر: "اشتقت للجنوب".

ومن بين الأعمال المعروضة "ما تبقّى"، للمصممة والباحثة في السرد البصري سما بيضون، البالغة 29 عامًا، وتعرض فيه صورًا لمنزل جدها في مدينة بنت جبيل المحاذية للحدود.

وأدى خلل تقني إلى ظهور معظم الصور ضبابية، إلا أن ذلك منحها، وفق بيضون المقيمة في باريس، مظهرًا أشبه بـ"الحلم".

وتقول: "كنت أحاول أن أروي قصة شخص يذهب لزيارة جديه في مكان مهدد".

وكانت بيضون قد رأت منزل جدها للمرة الأخيرة عام 2025، قبل أن يُدمّر. وتستعيد ذكرياتها قائلة: "أذكر كم جمع هذا البيت أشخاصًا، وكيف كبرت عائلتي فيه، وكم عاصر من أجيال وشهد الحياة تتغير، فيما بقيت بعض الأشياء ثابتة".

وتضيف: "في كل يوم أحد، كنا نجتمع ونتناول الوجبة نفسها على الغداء. كانت الحياة بسيطة جدًا، لكنها كانت جميلة جدًا".

وفي عمل فوتوغرافي آخر بعنوان "خطوط التغريب"، تستعرض المصورة روان مازح، البالغة 29 عامًا، قصة زوجين اعتُقلا في معتقل أقامته إسرائيل في بلدة الخيام جنوبي لبنان، خلال احتلالها مناطق في الجنوب بين عامي 1978 و2000.

وتولى "جيش لبنان الجنوبي"، وهو قوة أنشأتها إسرائيل، إدارة المعتقل الذي وثقت منظمات حقوقية تعرض محتجزين فيه للتعذيب وانتهاكات جسيمة.

وترى مازح أن المعرض يوفر "مكانًا مريحًا يستطيع الناس أن يأتوا إليه ويشعروا بالقرب من أرضهم"، في وقت لا يزال فيه كثيرون عاجزين عن العودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب.