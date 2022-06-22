تعرّف على الفنون البصرية

ما هي الفنون البصرية؟

الفنون البصرية هي مجموعة من الفنون التي تنتج أعمالا تحتاج إلى الرؤية البصرية أو المرئية لكي يتمكن الناس من تذوقها مع تعدد طرق إنتاجها. يمكن أيضا تعريف الفنون البصرية بأنها أعمال تشغل الفراغ أو حيزا منه مثل الرسم والنحت والزخرفة والتلوين، وبذلك يمكن قياس أبعاد هذه الأعمال المادية بوحدات قياس مثل المساحة والطول والحجم.

تختلف الأعمال الفنية البصرية عن بعض الأعمال الفنية الأخرى مثل الغناء وإلقاء الشعر بإن معظم هذه الأعمال يتم قياسها بوحدة الزمن. وبالطبع هناك نوع آخر من الفنون التي يمكن قياسها بوحدات القياس المكانية والزمانية معا مثل المسرح والسينما.

فروع الفنون البصرية الأساسية

تتضمن الفنون البصرية عدة فروع أهمها الفنون التطبيقية والفنون التشكيلية والفنون التعبيرية.

الفنون التطبيقية

ويقصد بها الفنون الحرفية مثل تفصيل الأزياء وصنع الخزف وصناعة المجوهرات والحلي والنجارة وغيرها الكثير. لم يكن هذا النوع من الفنون متعارفا عليه سابقا كنوع من أنواع الفن البصري ولم يصبح فرعا معترفا به حتى نهاية القرن التاسع عشر بعد قيام حركة الفنون والمهارة الفنية.

الفنون التعبيرية

لعل أشهر هذه الفنون هو الرقص فمع أن الرقص يمكن قياس مدته بوحدة الزمن إلا أنه يستلزم حاسة البصر لتذوقه.

الفنون التشكيلية

يطلق على هذا النوع من الفنون أيضا اسم الفن الكلاسيكي لأنه أول الفنون المرئية أو البصرية التي انتشرت في قديم الزمان وتتضمن الكثير من الفروع.

الرسم

يأتي الرسم في مقدمة الفنون البصرية ويعتبر فنا رفيعا وله تاريخ عريق ويدخل في الكثير من الفنون الأخرى إلا أن الرسم بأبسط صورة له يتضمن تشكيل تعبير ما على سطح معين عبر مجموعة من الخطوط. عادة ما يجسد الرسم لحظة أو مشهدا ما أو حتى فكرة وبالرغم من أنه فن قائم بحد ذاته فقد يكون الرسم المرحلة الأولية للكثير من الفنون الأخرى مثل الرسوم المتحركة على سبيل المثال.

التصوير

لا يقصد بالتصوير هنا التصوير الفوتوغرافي وإنما يقصد به التعبير عبر استخدام الألوان على سطح ما. قد يشمل مصطلح التصوير كل من:

التصوير الزيتي.

التصوير المائي.

التصوير بالأكريليك.

التصوير الجداري.

الرسم الملون.

يذكر أن الأخوين هيوبرت وجان فان أيك هما المسؤولان عن الطريقة الحديثة في مزج الألوان الزيتية التي تؤدي إلى مزيج من الألوان التي تجف بسرعة ومنهما انتشرت هذه الطريقة في العالم.

أما بالنسبة لفن التصوير الجداري فيطلق عليه أيضاً اسم "الفريسكو" وهي كلمة أصلها إيطالي تعني "طازج" أي أن الرسام ينتهي من تحفته قبل أن تجف الألوان على السطح الذي يرسم عليه. يعتمد هذا النوع من الفنون على الجير والرمل وبعض المواد المؤكسدة مثل الهواء.

يعرف عن التصوير أن له عدة مدارس منها:

المدرسة الكلاسيكية

المدرسة التعبيرية

المدرسة الواقعية

المدرسة السريالية

الحركة الانطباعية

المدرسة التكعيبية

تصوير التمبرا

يعرف هذا الفن أيضا باسم الفن القبطي ويستخدم لخلق لوحة فنية على الجدران أو على لوحات خشبية أو أسطح مشابهة. يسمى هذا الفن بالفن القبطي لأن الفراعنة استخدموه بشكل واسع لتزيين المعابد والمقابر وغيرها ولتوثيق حياتهم وعاداتهم. يعتمد في هذا النوع من التصوير على مادة لاصقة ما كالصمغ العربي أو زلال البيض أو الغراء الحيواني مثلا.

الرسومات الجدارية (الجداريات)

واحد من أقدم أنواع الفنون البصرية ويعرف عنه أن الإنسان القديم استخدمه والدليل على ذلك هي النقوش واللوحات التي تجدها البعثات الأثرية والتي تعود إلى الإنسان في العصر الحجري والتي عادة ما تتمثل بصور الحيوانات والناس. تمثل هذه النقوش والرسوم رحلة تطور الإنسان من الشكل الفني البدائي للفن إلى ما وصل إليه اليوم من تقنيات وأساليب فنية. قد نعرف هذا الفن في يومنا هذا بالجداريات الفسيفسائية والجداريات التي يتم تشكيلها في الشوارع ببخاخات الألوان.

فن الفسيفساء

الفسيفساء أيضا واحد من الفنون البصرية القديمة جدا. عادة ما تتألف اللوحة الفسيفسائية من عدد هائل من القطع أو الأجزاء الصغيرة ويمكن أن تكون ذات ألوان كثيرة أو عدد محدود من الألوان وكل ذلك يعود إلى المشهد الذي تصوره اللوحة وحجمها. عادة ما تصور اللوحات الفسيفسائية منظرا طبيعيا أو شكلا هندسيا أو حيوانات أو أشخاص. تجدر الإشارة إلى أن السومريين هم أول من عرف الفسيفساء وأبدع بها ثم انتقل هذا الفن إلى الرومان وغيرهم من الشعوب وقد عاد إلى الانتشار والشهرة مؤخرا.

النحت

النحت واحد من أشهر الفنون وأقدمها وهي فن ثلاثي الأبعاد يعتمد على تجسيد الحيوان أو الإنسان أو الجسم المراد تصويره في مادة أخرى مثل الصخر أو الرخام أو الجص أو الشمع ومؤخرا انتشرت مجسمات مصنوعة من رمال الشاطئ أو الثلج على مواقع التواصل الإجتماعي مما يدل على تطور هذا الفن ومواكبته العصر.

كان النحاتون من قبل يعتمدون على آلالات بدائية للوصول إلى المنحنيات والأشكال التي يريدون الوصول إليها إلا أن التقدم وصل إلى الأساليب أيضا، فأصبح من الشائع للنحاتين استخدام الأدوات الكهربائية لتسهيل عملهم والوصول إلى النتيجة التي يتمنونها.

التصوير الضوئي

يعرف أيضا باسم التصوير الفوتوغرافي ويعتمد على إعادة خلق المشهد الموجود أمام عدسة الكاميرا على مادة أخرى تتميز بحساسيتها للضوء مثل الفيلم ثم يتم معالجة هذه المادة لإنتاج صورة المنظر الأساسية ويعتمد التصوير الضوئي على آلات التصوير أو الكاميرات. يعود الفضل بتحسين فن التصوير الفوتوغرافي إلى نادار ودوماشي وبراون حيث قام هؤلاء بنقل التصوير الفوتوغرافي من كونه وسيلة لتصوير الواقع والاحتفاظ بالذكريات إلى فن ونوع من الابداع.

يذكر أيضا أن واحد من رواد المخترعين الذين ساهموا في خلق فن التصوير الفوتوغرافي هو عالم البصريات أبو الحسن ابن الهيثم الذي أتى بمفهوم جديد في ذلك الحين وهو التصوير بكاميرا لها ثقب وقمرة عاتمة. وقد تطور هذا الفن إلى التصوير الرقمي أو الإلكتروني مرورا بالتصوير الملون.

فن التصميم

يضم هذا الفن العديد من أنواع الفنون بما في ذلك تصميم الأزياء وفن العمارة وتصميم المباني إلا أن أشهرها وأكثرها مواكبة للتقنيات الحديثة هو التصميم الغرافيكي أو Graphic Design.