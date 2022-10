أفلام الأنمي الأفضل لعام 2022

لكل الذين يريدون التعرف على فن الأنمي للمرة الأولى ولمتابعي ومهووسي هذا النوع من الأفلام والمسلسلات، نقدم لكم لائحة تتضمن أفضل وأبرز أفلام 2022 التي تصدرها اليابان ويستقبلها العالم بشوق وصدر رحب.

Jujutsu Kaisen o: The Movie

هو واحد من أكثر أفلام الأنمي لعام 2022 الحماسية والذي جرى إطلاقه في اليابان في الأسبوع الأخير من 2021 إلا أن عرضه يستمر في باقي البلدان خلال جزء كبيرة من 2022. يعتبر هذا الفيلم أول الأفلام التي تتصل بـ(Jujutsu Kaisen) مسلسل المانغا المشهور والجزء الأول من هذا الفيلم يحكي قصة يوتا أوكتسو الذي يدخل مدرسة الجوجتسو في العام الذي يسبق دخول الشخصيات الرئيسة في السلسلة إلى هذه المدرسة بما في ذلك يوجي إيتادوري وميجومي فوشيغورو.

Dragon Ball Super: Super Hero

الفيلم الأخير من سلسلة دراغون بول الشهيرة والمفضلة من قبل الكثيرين وهو الفيلم الواحد والعشرين في السلسلة قام بكتابة قصته أكيرا تورياما علما أن الفيلم السابق من هذه السلسلة جرى إطلاقه في 2018. بالإضافة إلى الشخصيات الرئيسة مثل غوكو وغوهان يقدم هذا الفيلم منظمة شريرة تدعى "جيش الشريط الأحمر" أو (The Red Ribbon Army) الذي يقوم غوهان في بداية القصة بتحطيمه وهزيمته.

One Piece Film Red

هو واحد من أكثر أفلام الأنمي المرتقبة لهذا العام وقد تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي ورقمه ضمن سلسلة "One Piece" هو الخامس عشر والعمل الثالث من إنتاج إيشيرو أودا شخصيا وهو كاتب المانجا الأصلية في هذه القصة. وقد جرى الإعلان سابقا أن (One Piece Film Red) يرتبط بشكل وثيق بشخصية "ذات الشعر الأحمر" شانكس وشخصية جديدة يتم تقديمها في بداية الفيلم ونكتشف أنها ابنة شانكس.

Suzume no Tojimari

يترقب عشاق فن الأنمي الأفلام التي يخرجها ماكوتو شينكاي الذي يعد واحدا من أهم مخرجي الأنمي، وبعد فيلمه الناجح الأخير في 2019 بعنوان (Weathering with You) أعلن شينكاي أن فيلمه القادم سيكون بعنوان (Suzume no Tojimari) الذي يتوقع إطلاقه في خريف 2022 وتقع أحداثه في مكانٍ نائي في اليابان وتتمحور قصته حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتعيش في منطقة كيوشو.

Detective Conan The Bride of Halloween

قد يكون المحقق كونان واحدا من المحققين المفضلين لدى جيل التسعينيات وما بعده من أجيال الذين تابعوا هذه السلسلة على التلفاز في طفولتهم. وبما أن عيد هالوين عادة ما يترافق مع أجواء الرعب والغموض والجرائم فقد أصبحت مشاهدة أفلام كونان التي يتم إطلاقها خصيصا في هذه المناسبة تقليدا سنويا لدى الكثيرين. سبق هذا الفيلم 24 فيلما من سلسلة أفلام كونان وهو بالطبع يرتكز على شخصية كونان إيدوغاوا والشخصيات الرئيسة الأخرى التي ترافقه في الأفلام الأخرى وفي المسلسل الأصلي.

That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie

هو أول أفلام المسلسل الذي لاقى نجاحا باهرا، مؤخرا، بعنوان (That Time I Got Reincarnated as a Slime) ويتم إطلاقه في خريف 2022. جرى عرض موسمين من هذا المسلسل ما بين 2018 و2021 وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان، أما بالنسبة للفيلم فهو يقدم بطل السلسلة ريمورو وأصدقائه.

Fruits Basket: Prelude

ستعطي هذه القصة وسلسلة المانجا الرومنسية محبيها سعادة أن يتابعوا الفيلم الأول المبني على نفس القصة في شتاء 2022. جرى نشر السلسلة القصصية من (Fruits Basket) في 1998 واستمرت حتى 2006 وجرى تقديم ثلاثة مواسم أنمي منها بين عامي 2019 و2021 وتعتبر النسخة المعدلة من الفيلم بمثابة بادئة ولاحقة للقصة الأساسية التي تابعها الناس في المسلسل.

Bubble

مع أن مسلسل (Bubble) والأفلام المأخوذة عن السلسلة لا يتمتع بشعبية وانتشار العناوين الأخرى في هذه المقالة إلا أنه واحد من المرشحين الأوائل الذين ينافسون على لقب أفضل فيلم أنمي لعام 2022. أخرج هذا الفيلم تيتسورو آراكي الذي يعتبر وراء نجاح أعمال أخرى مثل (Attack on Titan) كما أنه من إنتاج (Wit Studio) وتتمحور أحداث الفيلم حول مدينة غارقة جرى استلهامها من مدينة طوكيو ويعتمد على مبدأ "اختلال الجاذبية الأرضية- اقفز في العالي كما تشاء".

Odd Taxi: In the Woods

بعد أن نالت هذه السلسلة استحسان محبي الأنمي في كل مكان عادت (Odd Taxi) على هيئة فيلم في ربيع 2022 وقد جرى عرض السلسلة للمرة الأولى في الربيع الماضي على 13 حلقة. لا يحتوي الفيلم على مشاهد معادة فقط وإنما على الأحداث اللاحقة للأحداث التي جرى عرضها في المسلسل.

Slam Dunk: Movie

كم من محبي سلسلة المانجا الأسطورية التي تدور أحداثها حول لعبة كرة السلة ينتظرون أخبارا جديدة عنها؟ وأخيرا جرى الإعلان أن فيلم الأنمي بعنوان (Slam Dunk: Movie) سيتم إطلاقه في خريف 2022. جرى كتابة وإخراج الفيلم من قبل تاكيهيرو إنوي شخصيا وهو الفنان المسؤول عن نجاح المسلسل الأصلي وعن نجاح أعمال رائعة أخرى مثل (Real و Vagabond). هذا ويتوقع محبو الأنمي في اليابان والعالم أن (Slam Dunk: Movie) سيتربع ضمن قائمة أفضل أفلام الأنمي عبر التاريخ لوقت طويل.

Belle

من إخراج مامورو هوسودا المشهور بأعماله السابقة الناجحة، يروي الفيلم قصة الجميلة والوحش بمنظر الخيال العلمي ويتوقع أنه واحد من أفضل أفلام الأنمي لهذا العام. تدور أحداث الفيلم حول سوزو التي تنعزل عن العالم بعد موت والدتها ولا تختلط بالآخرين إلا في العالم الإفتراضي الذي يدعى U. تتخذ سوزو هوية واسم مطربة حسناء تدعى (Belle) وفي أحد الأيام تقابل الوحش في هذا العالم الافتراضي. تحوم حول الوحش علامات استفهام كثيرة ويبدو أن له أعداءً افتراضيين أيضا إلا أن ذلك لا يمنع بيل من محاولة التعرف عليه في الحياة الافتراضية والواقعية أيضا.

