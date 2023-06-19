حققت رواية قصة مدينتين نجاحًا كبيرًا جدًا في العالم كله، فقد تخطت نسبة مبيعاتها أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم، وقد جرى ترجمتها لأكثر من لغة، واستطاع المؤلف الشهير "تشارلز ديكنز" أخذ القراء في رحلة عبر الزمن

الروايات هي أكثر الوسائل الترفيهية والتعليمية في نفس الوقت، فهي قادرة على تشكيل شخصية الإنسان سواء إن كان منذ مرحلة الطفولة أو عند الكبر، لذلك تستطيع الأسرة والمنظومة التعليمية استغلال فضول الأطفال وقدرة عقولهم على تخيل العوالم المختلفة من خلال تحفيزهم على قراءة الروايات التي تعمل على غرس القيم والمبادئ وتنمية قدراتهم التخيلية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الروايات التي مثّلت نقطة تحول للعديد من الأشخاص لتكون كشعاع نور أثّر بشكل إيجابي على طريقة التفكير والنظرة الجديدة للأمور، لذلك قررنا اليوم من خلال هذة المقالة مشاركة أفضل 10 روايات مبيعًا في كل العصور ليكن بمثابة كنز لمحبي القراءة وعالم الروايات.

دليلك الشامل لأفضل 10 روايات مبيعًا في كل العصور

يجد البعض متعته الحقيقية في قراءة الروايات التي تقوم على أسلوب العُقدة والحل، والبعض يعشق أسلوب القصص القائم على الحكايات وهناك من يُفضل أخذ عجلة الزمن للذهاب إلى حقبة تاريخية مختلفة للاطلاع على أحداث ذلك العصر، فكل رواية تختلف عن الأخرى في المحتوى والقصة وأسلوب الكتابة وغيرها ولكن جميعها تتشارك في أخذ القارئ إلى رحلة من الإثارة والمتعة والخيال وعدد من الدروس المستفادة التي تساعد على تطوير طريقة التفكير والخيال، لذلك من أفضل 10 روايات يمكن ترشيح التالي بشدة فقد حققت أعلى نسب مبيعات في كل العصور:

قصة مدينتين

حققت رواية قصة مدينتين نجاحًا كبيرًا جدًا في العالم كله، فقد تخطت نسبة مبيعاتها أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم، وقد جرى ترجمتها لأكثر من لغة، واستطاع المؤلف الشهير "تشارلز ديكنز" أخذ القراء في رحلة عبر الزمن للإطلاع على أحداث الثورة الفرنسية وبداية إندلاعها، حيث يذكر ديكنز في الرواية كيف بدأت الثورة الفرنسية بعد غضب الطبق المهمشة في فرنسا نتيجة القمع المتزايد والهيمنة السائدة من قبل الطبقة الارستقراطية في فرنسا في هذا الوقت.

كما يُمثل ديكنز الكثير من المشاهد الدموية التي سادت في فرنسا بعد إندلاع الثورة والتي أدت إلى حدوث الكثير من التجاوزات في حق الطبقة المهمشة واصفًا هذه الفترة بالكابوس، الأمر الذي زاد من نسب القتل وجرائم السرقة والعنف في جميع أنحاء فرنسا.

رواية سيد الخواتم

استطاع الكاتب جون تولكين أن يصل بهذا العمل الأدبي إلى مكانة عالمية بين الكُتاب والروائيين، فقد أطلق البعض على هذه الرواية لقب أفضل كتاب في القرن العشرين، حتى أن شُهرة هذه الرواية لفتت أنظار الكثير من صُناع السينما العالمية في هوليوود، لتتحول هذه الرواية إلى سلسة أفلام عالمية مكونة من 3 أجزاء بالإضافة إلى مسلسل جديد لتحكي عن ملحمة تاريخية عالمية.

بدأ تولكين في دمج أسلوب الأساطير مع الأدب الحديث لكتابة سلسلة من الروايات أطلق عليها اسم سيد الخواتم لتتكون من 3 أجزاء، فقد شرع تولكين في كتابة أجزاء الرواية بدايًة من عام 1937 وحتى 1949 ليتم نشرها لاحقًا بين عامي 1954 و1955 حتى حققت نجاحًا ساحقًا، لتتخطى نسبة المبيعات حاجز الـ150 مليون نسخة.

تدور أحداث الرواية حول شاب يُدعى فرودو يمتلك خاتمًا فريدًا من نوعه إلا أن هذا الخاتم يجب تدميره للحفاظ على جنس البشر من الدمار، الأمر الذي يتسبب في صراع ملحمي بين الكثير من القوى: أهمها قوى البشر والأقزام والإلف وقوى جنود الظلام.

رواية الهوبيت

رواية لجون تولكين أيضًا ولكنها سبقت سلسلة سيد الخواتم، تعمل هذه الرواية على إثارة الخيال بشكل كبير فتجعلك تعيش في الأجواء الريفية في قرى نيوزيلاندا (جنة الله على الأرض) الهادئة التي يعيش فيها الكثير من الأقزام في بيوت صغيرة تُشبه الكهوف المحفورة في قلب الجبال الخضراء حتى تبدأ الأحداث الحقيقية للرواية حول البطل الذي يُدعى بيلبو باجنز وكيف استطاع أن يواجه التنين القابع في الجبل لسنوات، الأمر الذي كلّف المدينة خوضها لحرب عنيفة مع التنين حتى حصول البطل على الخاتم الذي كان سببًا في انطلاق رواية سيد الخواتم في ما بعد، باعت الرواية أكثر من 150 مليون نسخة.

ثم لم يبق منهم أحدا

تُعرف أجاثا كريستي برواياتها المحببة للكبار والصغار، فهي روايات قائمة على إثارة الخيال أثناء تعقب عدد من الجرائم ومحاولة حل الألغاز والعثور على الجناة.

تركز أحداث هذه الرواية التي جرى تحويلها في ما بعد إلى فيلم رائع على 10 أشخاص غرباء تتم دعوتهم من قبل مجهول على العشاء في جزيرة في جنوب إنجلترا ثم يتم قتلهم واحدًا تلو الآخر حتى لا يبقى منهم أحدًا، لتقف الشرطة أمام لغز كبير لمعرفة من هو القاتل والقتيل في نفس الوقت؛ وقد بيع أكثر من 100 مليون نسخة من هذه الرواية.

رواية شيفرة دافينشي

نُشرت رواية شيفرة دافنشي عام 2003 للكاتب العالمي دان بروان محققة نجاحًا مبهرًا حتى وصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 80 مليون نسخة، ليتم تصنيفها من قبل مجلة "نيويورك تايمز" على أنها أكثر الروايات مبيعًا لعام 2006.

جرى ترجمة هذه الرواية لأكثر من 50 لغة، وتدور أحداثها في متحف اللوفر بفرنسا الذي تحدث به جريمة قتل، ليتم استدعاء د. روبرت لانغدون أستاذ علم الرموز الدينية في جامعة هارفرد على إثرها لمحاولة حل لغز الجريمة.

رواية الأمير الصغير

وصل عدد مبيعات رواية الأمير الصغير للكاتب الفرنسي أنطوان إكزوبيري إلى أكثر من 142 مليون نسخة، وقد جرى ترجمة الرواية إلى أكثر من 230 لغة حتى الآن.

تتضمن الرواية العديد من الأفكار الفلسفية والقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد داخل المجتمع، حتى أن الرواية مناسبة لمختلف الأعمار فهي الرواية المفضلة للكثير من الأطفال حول العالم والكبار أيضًا، تدور أحداث الرواية حول طيار تسقط طائرته في الصحراء ليقابل في طريقه الأمير الصغير ليتبادل كلًا منهما مواقفه وتجاربه المختلفة ومفهومه حول القيم المختلفة مثل الحب والخير والعدل والمساواة.

رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف

استطاعت الكاتبة جوان رولينغ أن تصل إلى مستوى من العالمية من خلال سلسلة رواياتها التي تحمل اسم هاري بوتر والتي تدور أحداثها عن مغامرات حول عالم السحر من خلال عدة مواقف بين بطل الروايات هاري بوتر وأصدقاءه الذين يلقون تعويذات السحر في عالم من الإثارة والمتعة.

بدأت رولينغ كتابة سلسلة رواياتها عام 1995 واستطاعت نشرها عام 1997، وصل حجم مبيعات سلسلة كتب هاري بوتر إلى أكثر من 500 مليون نسخة تقريبًا، وصُنفت رولينغ ضمن قائمة أكثر الشخصيات المُلهمة في المجتمع الإنجليزي حتى تحولت سلسلة رواياتها إلى أفلام شهيرة.

رواية الأسد والساحرة وخزانة الملابس

نُشرت هذه الرواية عام 1950 على يد الكاتب سي إس لويس والتي تدور أحداثها حول 4 أشقاء يهربون من لندن خوفًا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد تُرجمت هذه الرواية إلى أكثر من 47 لغة وحققت مبيعات كبيرة تخطت 85 مليون نسخة.

رواية فكر تُصبح غنيًا

تناول الكاتب نابليون هيل قصة نجاح رجل الأعمال الاسكتلندي أندرو كارنيجي، ونُشرت هذه الرواية عام 1937 وحققت مبيعات ساحقة حتى الآن وصل حجمها إلى أكثر من 70 مليون نسخة، وتُعد هذه الرواية من الروايات التحفيزية والملهمة والتي تعمل على تنمية الذات لمساعدة الناس على كيفية النجاح في مختلف المجالات.

رواية أليس في بلاد العجائب

قام الكاتب الإنجليزي تشارلز لوتويدج بكتابة هذه الرواية تحت اسم مستعار وهو لويس كارول، وتنقسم هذه الرواية إلى جزئين: الأول هو "أليس في بلاد العجائب"، والثاني هو "عبر المرآة، وما وجَدَته أليس هناك"، حيث جرى الجزء الأول عام 1865 والجزء الثاني عام 1871، ويدور كلا الجزئين حول عالم من الخيال تبدأ قصته منذ سقوط أليس في جحر أرنب لتواجه الكثير من المواقف الخيالية التي تأخذ القارئ إلى عالم آخر، وحققت هذه الرواية أكثر من 100 مليون نسخة كمبيعات منذ نشرها.

الروايات التي حققت نسب مبيعات ضخمة على مر العصور مختلفة وكثيرة، فهي قادرة على تغيير طريقة تفكيرك وتنمية الجانب الخيالي لديك وكسر الإحساس بالملل بالإضافة إلى تنمية مهارات القراءة والإطلاع وتعلّم القيم والمبادئ الإنسانية والمجتمعية المختلفة وقضاء وقت ممتع بصُحبة أعظم الروايات على مر العصور، لذلك لا تتردد في اقتناء أحد هذه الروايات للاستمتاع برحلة إلى عالم مختلف مليء بالإثارة والمتعة.