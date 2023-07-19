أطلق العنان لخيالك: أفضل 10 كتب فانتازيا للأطفال

تدور الأحداث حول الصبي هاري بوتر الذي يكتشف أنه ساحر وأن أبويه قتلا عند تصديهما لساحر الظلام فولدمورت الذي دمر العالم السحري لسنوات عديدة

روايات الفانتازيا لها مُحبيها في كل مكان حول العالم، فهي بوابة لعوالم مختلفة وفريدة تجعلنا نعيش لحظات من الخيال، وخصوصا تلك التي خصص جزء كبير منها للأطفال، وفي الحقيقة هي ممتعة لدرجة أن جمهورها ليس الأطفال فقط بل الكبار أيضًا، إذ نغرق مع الأحداث المعقدة والمختلفة ونعيش حياة الأبطال لحظة بلحظة ونسرح بخيالنا مع التفاصيل.

كان الخيال عنصرًا أساسيا في الأدب منذ القدم، وتأخذنا المشاهد من عالمنا الواقعي إلى رحلة في عالم موازي مليء بالتنانين والسحرة والخوارق والملاحم الكبرى، التي تجعلنا نعيش أحداثا مشوقة للغاية برفقة كائنات غريبة وقدرات خارقة للأبطال، والتي تقضي على الملل وتجعل القارئ يعيش في عالم اَخر بعيدا عن عالمه الواقعي.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم أفضل 10 كتب فانتازيا للأطفال يجب على أطفالك قراءتها ولو لمرة واحدة على الأقل، لأنها وبكل تأكيد ستثري خيالهم، ومن يدري، قد يصبح طفلك أحد أهم كتّاب الخيال في عصره.

أفضل 10 كتب فانتازيا للأطفال

1. سلسلة كتب هاري بوتر

هي الأشهر على الإطلاق فهي سلسلة ضخمة وإحدى أكثر روايات الفانتازيا تأثيرًا حول العالم، محققة مبيعات تقدر بأكثر من 450 مليون نسخة حول العالم، وهي سلسلة مميزة للغاية موجهة في الأساس للأطفال والمراهقين لكنها تخطت كل الحدود وأصبح لها جمهورها من كل الأعمار ومن مختلف الجنسيات، وخصوصا أنه تم ترجمتها وإصدارها كسلسلة أفلام رائعة.

تتكون هذه السلسلة من 7 كتب قدمت في السينما كثمانية أجزاء تحمل نفس أسماء الكتب وشخصياتها وعالمها السحري. تدور الأحداث حول الصبي هاري بوتر الذي يكتشف أنه ساحر وأن أبويه قتلا عند تصديهما لساحر الظلام فولدمورت الذي دمر العالم السحري لسنوات عديدة، والذي كان يفرق بين الناس وفقًا لنقاء دمائهم "السحري" بشكل عنصري، فيذهب هاري إلى مدرسة السحر مكوّنًا علاقات إنسانية رائعة وصداقات مع الجميع.

2. سلسة روايات الهوبيت

يرجع ترسيخ قوة أدب الفانتازيا إلى رواية "الهوبيت" التي قُدمت في ثلاثينيات القرن العشرين، مقدمة للقراء عوالم سحرية مختلفة استمتع بقراءتها الكثيرين. تبدأ القصة في قرية (Bag End) التي يعيش فيها "الهوبيت" أو الأقزام، عندما يقوم الساحر جاندالف بالمرور على القرية ولقائه بـ"بيلبو باجينز"، داعيًا إياه للانضمام إليه لاستعادة كنوز الأجداد من الذهب والفضة والجواهر من جبل ديل بسبب استيلاء رجل شرير عليها، فيرفض بيلبو في البداية ليقوم جاندالف في النهاية بخداعه، فتبدأ من هنا الأحداث المثيرة والمشوقة.

3. تشارلي ومصنع الشوكولاتة

قام "روالد دال" بإصدار هذه الرواية في العام 1964. تبدأ أحداث هذه الرواية عندما يحصل الشاب تشارلي باكيت على فرصة لزيارة مصنع الشوكولاتة ومعرفة ما يدور حقًا داخل جدرانه ومقابلة صاحبه ويلي ونكا المنعزل وغريب الأطوار نفسه، لتبدأ مغامرة لن ينساها تشارلي طوال حياته.

4. قلعة هاول المتحركة

قامت المؤلفة البريطانية دينا وين جونز عام 1996 بإصدار رواية "قلعة هاول المتحركة"، تدور أحداث هذه القصة حول شخصية صوفي هاتر التي تعيش في عالم من السحر، ولكن لا يبدو أنها تستطيع فهمه بنفسها، ولكن يحدث ما لا في الحسبان وذلك عندما تقوم ساحرة البراري بوضع لعنة على صوفي ذات الـ18 ربيعًا وتحويلها إلى عجوز تبلغ الـ90 من العمر، فتبدأ رحلة إيجاد طريقة لكسر التعويذة ومن هناك تعيش صوفي المغامرة فتلتقي بالساحر هاول الغامض وقلعته المتحركة التي لا يمكن التنبؤ بها، وشيطان النار كالسيفر.

5. وحيدة القرن الأخيرة

من أشهر روايات الكاتب الأميركي بيتر بيجل، والتي تحولت لاحقًا إلى فيلم رسوم متحركة، في البداية نتعرف على أحادية القرن التي تُدعى "آماثيا"، والتي تكتشف أنها الأخيرة من جنسها لذلك تقرر البحث عن باقي أفراد جنسها، ثم تدرك أن هناك مخلوقا يُدعى "الثور الأحمر" قام باحتجاز من بقي من جنسها فتقوم بمواجهته لتحريرهم.

6. أليس في بلاد العجائب

تمت كتابة هذه الرواية الكلاسيكية في العام 1865 من قبل عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون تحت اسمه المستعار "لويس كارول"، والتي يمكن القول إنه أحد المؤسسين الأوائل للخيال الحديث.

تدور قصة "أليس في بلد العجائب" حول الفتاة الصغيرة أليس البالغة من العمر سبع سنوات، والتي ترى أرنبًا يرتدي الملابس يركض بسرعة ويقفز في جحر صغير، فتركض أليس وراءه وتقع في الجحر فقط لتصل إلى أرض عجيبة فيها البسكويت العجيب واليرقات المدخنة وحفلات الشاي المجنونة وبالطبع الملكات القاتلات؛ في البداية لم تلق الرواية الشهرة التي كان يتطلع إليها الكاتب ولكن مع دخول القرن العشرين بدأت القصة في تحطيم الأرقام ليصل عدد اللغات التي تُرجمت لها إلى 174 لغة.

7. سجلات نارنيا

سلسلة فانتازيا تتكون من سبع روايات تعد إحدى أيقونات الأدب البريطاني الخاصة بالأطفال، والتي قام بكتباتها سي إس لويس. نُشرت هذه السلسلة لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي وتدور أحداثها في عالم نارينا، وهو عالم خيالي من السحر والوحوش الأسطورية والحيوانات الناطقة، تروي السلسة مغامرات عدة لأطفال يلعبون أدوارًا مركزية في التاريخ المتطور لعالم نارنيا، وباستثناء رواية "الحصان وصَبِيّه" فإن جميع الأبطال هم أطفال من العالم الحقيقي نُقلوا بطريقة سحرية إلى نارنيا حيث يتم استدعاؤهم من قبل الأسد أصلان لحماية نارنيا من الشر؛ وتروي السلسة تاريخ نارنيا بأكمله منذ نشأتها في رواية "ابن أخت الساحر" إلى تدميرها في نهاية المطاف في رواية (المعركة الأخيرة).

8. كورالاين

أصبح الكاتب نيل جايمان أحد أكثر مؤلفي الخيال المحبوبين في القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب روايته "كورالاين" التي تتحدث عن فتاة تدعى كورالاين تكتشف بابًا غريبًا في منزلها الجديد، فتقرر معرفة ما الموجود خلف هذا الباب، لتجد نفسها في منزل جديد يشبه إلى حد كبير المنزل الذي تركته وراءها بالإضافة إلى أم وأب يشبهان والديها تمامًا ولكن مع وجود أزرار سوداء بدل العينين. تجمع الرواية بين الخيال واللحظات المخيفة الكافية لإبقاء القراء من جميع الأعمار على حافة مقاعدهم لكن بأسلوب مبدع وممتع وخفيف.

9. الفتاة التي شربت من ضوء القمر

كُتبت هذه الرواية بواسطة كيلي بارنهيل في العام 2016، والتي تتحدى فيها الكاتبة باستمرار المفاهيم المسبقة حول أنواع الشخصيات التي اعتقدنا أننا نعرفها جيدًا، فتدور القصة حول الساحرة زان التي يعتقد الجميع بأنها شريرة ولونا الفتاة الساحرة الصغيرة التي ربتها زان، وهي قصة عن الحب والصداقة والسحر. وهذه القصة الخرافية لم تُكتب لغاية الترفيه فحسب، ولكن أيضًا لتثقيف الأطفال حول الفساد والأنانية والقمع بالإضافة إلى أهمية التكاتف والسعي لفعل ما هو صحيح في الظروف الصعبة.

10. تجاعيد الزمن

قامت مادلين لانجل بإصدار رواية "تجاعيد الزمن" عام 1962 والتي مهدت الطريق للعديد من الروايات الخيالية التي تلت ذلك، وتجاعيد الزمن هي قصة كلاسيكية تنتقل عبر الزمان والمكان قدمت فيها لانجل عالمًا ممزوجًا بين الفانتازيا والخيال العلمي مع شخصيات شابة تنطلق في رحلة لتغيير الحياة؛ وعلى غير العادة استوحت هذه الرواية فكرتها من النظرية النسبية لأينشتيان، لتحكي قصة ميج هاري الفتاة الذكية والمحبة لأسرتها، والتي يختفي والدها الفيزيائي وهو يجري أبحاثه حول السفر عبر الزمن لتقوم هي وأخيها الأصغر وصديقها في المدرسة "كالفين" بالبحث عنه عبر الكون والزمان مواجهين عالمًا غريبًا من التكنولوجيا في قالب كوميدي.

في هذه المقالة قدمنا لكم أفضل 10 كتب خيالية خاصة بالأطفال، تُرجمت إلى العديد من اللغات حول العالم بسبب قوتها وإثارتها محققة مبيعات ضخمة، وتم تصوير معظمها وتحويلها إلى مجموعة من الأفلام التي حازت على العديد من الجوائز حول العالم، فإذا كان أطفالك من عشاق الفانتازيا والأحداث الخيالية المثيرة فيمكنك شراء أحد هذه الكتب لهم، والتي سوف تأخذهم إلى عالم اّخر مليء بالأحداث المشوقة.