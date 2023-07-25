القراءة الأساسية: 10 كتب أدبية كلاسيكية يجب على الجميع قراءتها

تُعد هذه الرواية من أشهر الأعمال الأدبية في القرن الثامن عشر، وحققت نجاحًا كبيرًا في أوروبا وحول العالم، وأصبحت من الأعمال الأدبية الأساسية التي يجب قراءتها في الأدب الإنجليزي.

إذا كنت من عشاق الأدب الكلاسيكي ففي هذه المقالة جمعنا لك 10 أعمال أدبية كلاسيكية تتميز بأنها تحتوي على رسائل قوية ومعاني عميقة، فتجسد صورة واضحة للحياة والمجتمع في عصرها، عارضة قضايا اجتماعية وفلسفية وإنسانية، كما أنها تعد من أهم الكلاسيكيات الأدبية في التاريخ متميزة بأسلوبها الفريد وقدرتها على التأثير على القرّاء.

أفضل 10 كتب كلاسيكية في قائمتنا:

1. "الجريمة والعقاب" لـ فيودور دوستويفسكي

"الجريمة والعقاب" هي رواية روسية كلاسيكية من تأليف الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي ونُشرت في عام 1866. تدور الرواية حول شخصية روديون راسكولينيكوف، الذي يرتكب جريمة قتل ويحاول بعدها الهروب من العقاب.

يتمحور الكتاب حول موضوع الجريمة والعقاب والضمير والتوبة ويعرض صورة للحياة في روسيا في القرن التاسع عشر.

كما تتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع، وتُعتبر من بين أشهر الأعمال الأدبية الروسية في التاريخ، كما أنها تحمل رسالة قوية عن العدالة والمسؤولية، مجسدة بطريقة ممتازة الصراع الداخلي للإنسان وتأثير الجريمة على الضمير.

وقد تمت ترجمة الرواية إلى العديد من اللغات وحظيت بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

2. "روبنسون كروزو" لدانيال ديفو

"روبنسون كروزو" (بالإنجليزية: Robinson Crusoe) هي رواية كلاسيكية من تأليف الكاتب البريطاني دانيال ديفو، صدرت لأول مرة في عام 1719. تدور الرواية حول قصة رجل يُدعى روبنسون كروزو الذي يتسبب في حادث ويجد نفسه مهجورًا على جزيرة وحيدة، ويعيش هناك لمدة 28 عامًا ويتعلم كيفية البقاء على قيد الحياة والعيش في هذه الجزيرة.

تُعد هذه الرواية من أشهر الأعمال الأدبية في القرن الثامن عشر، وحققت نجاحًا كبيرًا في أوروبا وحول العالم، وأصبحت من الأعمال الأدبية الأساسية التي يجب قراءتها في الأدب الإنجليزي.

3. "الأخوة كارامازوف" لفيودور دوستويفسكي

"الأخوة كارامازوف" هي رواية روسية كلاسيكية أخرى من تأليف الكاتب فيودور دوستويفسكي ونشرت في العام 1880، تتناول الرواية حياة أسرة كارامازوف وتتحدث عن العلاقات العائلية والحب والكراهية والجريمة والعقاب، وتعرض صورة واضحة للحياة في روسيا في القرن التاسع عشر.

تتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع والسرد الدقيق والشخصيات المتنوعة والعميقة، كما أنها تحمل رسالة قوية عن الإنسان وطبيعته وعن القضايا الأخلاقية والفلسفية، وتتناول موضوعات عديدة مثل الإيمان والشر والحرية والإرادة والمسؤولية.

4. "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير

تدور أحداث الرواية حول فتاة قروية تدعى "إيما" تلقت تعليمًا دينيًا في الدير، وقابلت شارل بوفاري الذي كان طبيب والدها، وتنشأ بينهما قصة حب قوية تدفع الطبيب لعرض الزواج على "إيما" الفتاة التي تشعر بالملل من حياتها، وذلك بعد وفاة زوجته الأرملة الثرية، فتعيش مجموعة من التحديات بسبب اختلاف المجتمع التي اندمجت فيه عن الصورة الرومانسية الكلاسيكية التي في خيالها..

وتصبح الحياة التي انتقلت إليها مخيبة للآمال وتتعرف إيما على ليون ويُصبح صديقها الذي يساعدها بالوقوف إلى جانبها في أزماتها النفسية، فتقع في غرامه وتعش معه حياة سرّية تخفيها عن زوجها شارل فتختلق عذرًا لمغادرة المدينة لتأخذ دروسًا في البيانو، حتى تستطيع مقابلة عشيقها خارج البلدة، ولكن ليون يترك المدينة، لتبدأ علاقة سرية أخرى مع شخص اسمه رودلف، ولكنه يمل منها ويتركها وتتفاقم الأحداث حتى ينتهي بها الأمر إلى الانتحار.

تتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع والوصف الدقيق والتفاصيل الواقعية، وتُعتبر من بين أهم الأعمال الأدبية الفرنسية في التاريخ. وتحمل الرواية رسالة قوية حول الحب والزواج والتضحية وتأثير الخيال على الواقع. وقد حظيت الرواية بشعبية كبيرة حول العالم وتمت ترجمتها إلى العديد من اللغات، وتعد من الروايات الأساسية التي يجب على كل محب للأدب الفرنسي قراءتها.

5. "مئة عام من العزلة" لـ غابرييل غارسيا ماركيز

رواية كلاسيكية من تأليف الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، صدرت في العام 1967. تحكي الرواية قصة عائلة بوينديا العريقة في بلدة ماكوندو الخيالية، وتتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية في أميركا اللاتينية على مدى 100 عام. تعد هذه الرواية من أشهر الأعمال الأدبية في القرن العشرين، وحازت على العديد من الجوائز الأدبية المرموقة.

6. "عناقيد الغضب" لجون ستاينبك

"عناقيد الغضب" هي رواية أميركية كلاسيكية من تأليف جون ستاينبك ونُشرت في عام 1939. تتناول الرواية حياة عائلة جود الفقيرة التي تقرر الرحيل من ولاية أوكلاهوما إلى كاليفورنيا خلال فترة الكساد العظيم في العام 1929، راكضين وراء سراب الحلم الأميركي، وتتناول الرواية مواضيع مثل المجتمع والعائلة والفقر والعدالة.

تتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع والوصف الدقيق والشخصيات المتعددة والمتنوعة، وتعتبر من بين أهم الأعمال الأدبية الأميركية في التاريخ؛ كما تحمل الرواية رسالة قوية حول الحلم الأميركي وتركيز الإنسان على الأمل والطموح في الحياة، معبّرة عن الصعوبات التي يواجهها الإنسان في بناء حياة أفضل. وقد حظيت الرواية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم فتُرجمت إلى العديد من اللغات، وتعد من الروايات الأساسية التي يجب على كل محب للأدب الأميركي قراءتها.

7. "الحرف القرمزي" لناثانيال هوثورن

"الحرف القرمزي" هي رواية أميركية كلاسيكية من تأليف ناثانيال هوثورن ونُشرت في عام 1850، تدور الرواية حول شخصية امرأة تُدعى هيستر برينس والموسومة بالحرف القرمزي "A"، الذي يرمز إلى عدم عفتها وتتناول الرواية مواضيع مثل الخيانة والنفاق والتعصب والعقاب.

تتميز الرواية بأسلوبها الأدبي الرائع والوصف الدقيق والشخصيات المتعددة والمتنوعة، وتعتبر من بين أشهر الأعمال الأدبية الأميركية في التاريخ، وتحمل الرواية رسالة قوية حول الخيانة والنفاق والعدالة والتعصب، وتتناول مواضيع دينية وفلسفية عميقة. وقد حظيت الرواية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وترجمت إلى العديد من اللغات، وتعد من الروايات الأساسية التي يجب على كل محب للأدب الأميركي قراءتها.

8. "مزرعة الحيوانات" لجورج أورويل

"مزرعة الحيوانات" هي رواية ساخرة من تأليف جورج أورويل ونُشرت في العام 1945. تتناول الرواية حياة حيوانات مزرعة يتم قيادتها من قِبَل الخنزير نابليون وتحولها إلى دولة شيوعية تجري فيها الأحداث التي تشبه ما حدث في الاتحاد السوفيتي.

تتميز الرواية بأسلوبها الساخر النقدي الشيق، وتعتبر من بين أشهر الأعمال الأدبية الساخرة في التاريخ. وتحمل الرواية رسالة قوية حول السلطة والحرية والفساد في الحكم، وتتناول مواضيع مثل القمع والتضليل والتحريض والإدمان على السلطة. وقد حظيت الرواية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وترجمت إلى العديد من اللغات، وتعد من الأعمال الأدبية التي يجب قراءتها لفهم الأدب الساخر والنقدي.

9. "أنا كارنينا" لليو تولستوى

تعد هذه الرواية من كلاسيكات الأدب الروسي وهي مليئة بالتشويق والإثارة كما أنها تحمل جانبًا رومانسيًا، تتناول الرواية قصة أنا كارنينا الحسناء التعيسة في حياتها وفي زواجها، إذ تزوجت من رجل يكبرها في السن، وتضطر لتحمل زواجها بسبب ابنها، لكنها تقابل حب حياتها وتقع في حيرة الاختيار ما بين سمعتها وحياتها المستقرة بجوار ابنها أم الحب، تُعتبر هذه الرواية من الروايات الرائعة والتي تتناول قيمًا كبيرة وتناقش مشاعر مختلفة.

10. "الأمير" لمكيافيللي

"الأمير" (بالإيطالية: Il Principe) هي رواية كلاسيكية من تأليف الفيلسوف والسياسي الإيطالي نيكولو مكيافيلي، صدرت في القرن السادس عشر. تعد الرواية دليلا سياسيا وأخلاقيا يتناول فيه مكيافيللي قضايا الحكم والسلطة والتحكم في الشعب، ويقدم فيها نصائح وتوجيهات للأمراء والحكام حول كيفية الحفاظ على السلطة وتوسيع نفوذهم وتحقيق المصالح الخاصة بهم. تعتبر الرواية من أشهر الكتب السياسية في التاريخ، ولا تزال حتى اليوم مصدرًا هامًا للدراسة والتحليل في مجال العلوم السياسية والفلسفة.

تُعد الروايات الأدبية الكلاسيكية من أهم التحف الأدبية في التاريخ، والتي يجب على كل محب للأدب أن يقرأها ويتعرف على قيمتها الأدبية والثقافية، فهذه الروايات تحمل رسائل قوية حول الإنسانية والمجتمع والحياة، وتعرض مواضيع عميقة حول الحب والخيانة والتضحية والحرية والعدالة والأخلاق والقيم.

وعلى الرغم من نشر هذه الروايات منذ عقود أو قرون مضت، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تحتفظ بجمالها وروعتها، وتستمر في جذب القراء والمحبين للأدب الكلاسيكي. ولذلك يجب علينا جميعا الاستمتاع بقراءة هذه الروايات والاستفادة منها في تطوير ثقافتنا الأدبية والثقافية بشكل عام.