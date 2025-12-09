لطالما ألقت المصادر والمراجع التاريخية المكتوبة عن ظاهر العمر الزيداني (1695-1775م) وإمارته في جليل القرن الثامن عشر الضوء على ظاهر نفسه، وكل من إخوته وأبنائه ونسائه وحتى وزرائه وموظفيه، وعبيده وخادميه، وكذلك جنده وحرسه من المغاربة، وحلفائه في جبل عامل ومصر، وخصومه من ولاة وإقطاعيي دمشق ونابلس وصيدا العثمانية، وكل ما يتصل بإرث ثمانين عامًا من عمر إمارة الزيادنة في الجليل وفلسطين عمومًا، إلا الشعراء! فشعراء تلك المرحلة هم من أهملتهم المصادر التاريخية المكتوبة عن ظاهر العمر. لأن لإمارة حكم هذا الأخير شعراءها أيضًا، والذين أرّخت قصائدهم الشعرية – الشعبية لظاهر في حكمه وحروبه في الجليل وجبل عامل. كان من بينهم وأهمهم شناعة مريح صاحب أشهر قصيدة عن أشهر معركة دامية خاضها ظاهر العمر ضد الدولة العلية وولاتها، هي قصيدة "البحرة" نسبة لبحيرة الحولة في الجليل حيث دارت رحى تلك المعركة على ضفافها عام 1771م.

في الأصل والفصل

شناعة مريح أو امريح باللهجة العامية الفلسطينية، وفي بعض الأحيان شناعة المريحي الذي نكاد لا نعثر على أي ترجمة وافية عنه، حياته ومماته، في الكتب والمخطوطات إلا النزر اليسير الذي يشير إليه على أنه شاعر الزيادنة في عكا. ففي مقالة للأديب والشاعر الفلسطيني سعود الأسدي بعنوان "مقهى الدلالين" جاء فيها على ذكر شناعة على أنه كان من رواد ذلك المقهى، باعتبار أن هذا الأخير في مدينة عكا كان أول مقهى للشعر المحكي والزجل الشعبي على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والإسكندرون. وقد أنشد فيه شناعة مريح لأول مرة قصيدته الشهيرة "البحرة" حيث روت أبياتها الزجلية تفاصيل معركة ظاهر العمر في بحيرة الحولة.

لوحة تجسّد ظاهر العمر الزيداني (زياد الظاهر)

واللافت أن الأدبيات التاريخية والأدبية في جبل عامل – جنوب لبنان اليوم – تأتي على ذكر مريح أكثر مما تأتي على ذكره المراجع التاريخية الفلسطينية في الجليل مركز حكم إمارة ظاهر العمر، إذ يشير العامليون لمريح بوصفه شاعرًا زيادانيًا وعامليًا في الوقت نفسه، أي من أبناء جبل عامل لكونه صفدي المولد والمنشأ، فهذا علي الزين في كتابه "للبحث عن تاريخنا في لبنان" يورد على لسان الشيخ العاملي أحمد رضا قوله: "كنت مذ أنا يافع أسمع بعض الشيوخ الطاعنين في السن يذكرون شاعرًا صفديًا يسمى شناعة وكان من شعراء الشيخ ظاهر العمر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، ويذكرون له قصيدتين من الشعر الزجلي نظمهما في الحرب التي أثارها الأمير يوسف الشهابي على الشيعة المتاولة في جبل عامل، وكان شناعة شاهد عيان وكثيرًا ما كانوا يتلون على مسمعي قليلًا من أبياتها".

لا يعني القول بصفدية شناعة مريح بأنه ابن صفد المدينة في الجليل بالضرورة، إنما الديار الصفدية هي القصد، والتي كانت تشمل قرى منها ما صار يُحسب على الجليل ما بعد التقسيم الاستعماري لبلاد الشام، وأخرى كانت وظلت تُنسب إلى جبل عامل بعد التقسيم (جنوب لبنان). خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حدود جبل عامل قبل انهيار السلطنة العثمانية كانت تنداح من صيدا جنوبًا حتى قرية الزيب - المهجرة عام 1948 - شمالي مدينة عكا. وأكثر من ذلك يذكر في نص منشور على موقع مدونة جبل عامل بعنوان "قشمر وبريقع في سيرة الزير وسيرة بني هلال" اسم الشاعر شناعة مريح ليس فقط على أنه عامليًا من جبل عامل، إنما كان "إماميا عامليًا يوم كان جبل عامل تابعًا لصفد لذلك لقبه الصفدي، وكان قسم كبير من بلاد الجليل وصفد حتى نابلس إماميًا" ما يعني أن شاعرنا شناعة كان شيعيًا على المذهب الجعفري، وقد يصح ذلك، خصوصًا وأن ظاهر العمر عُرف عنه تحالفه مع شيعة جبل عامل أو الـ "متاولة" بحسب التسمية التي شاعت عنهم تاريخيًا.

لم تذكر الكتب المرجعية العاملية التي أشارت إلى مريح من أي القرى الصفدية هو، غير أن سعود الأسدي في تتبعه لمنابع شعر الزجل في الجليل وفلسطين عبر كتابه "أغاني من الجليل" يذكر في واحدة من قصائده التي تخلّد لذكرى شُعّار الزجل والحِداء في الجليل شناعة مريح على أنه ابن قرية طمرة الجليلية بقوله:

شناعة امريح كلامه زيح

بيوم الصيّح حقه ما خاس

ابن طمرة أهل الشُهرة

قوله عطره زاكي الأنفاس...

ينسب الأسدي شناعة مريح لقرية طمرة وعائلة امريح ما زالت تُقيم فيها إلى يومنا هذا. وفي حديثٍ أجريناه مؤخرًا مع كل من السيدين، الحاج زيدان فتح امريح "أبو فتح" والحاج عبد العظيم فتح امريح "أبو جلال" من قرية طمرة، أكدا لنا فيه أن الشاعر شناعة هو أحد أجداد عائلتهم امريح التي تعود أصولها إلى قرية طيطبا في قضاء صفد - قرية مهجرة في عام 1948 – غير أن العائلة تركت طيطبا بعد تشتتها على أثر مقتل ظاهر العمر في سنة 1775، خوفًا من بطش أحمد باشا الجزار بسبب دعمها وشاعرها شناعة لحكم الزيادنة، ومن أفرادها من حط بهم المقام في قرية طمرة. خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره توفيق معمر المحامي في كتابه "ظاهر العمر..." بأن بيتين من الشعر الشعبي قالهما وحرض بهما شناعة مريح على الجزار بعد مقتل ظاهر، مما استعدى عليه وعلى

عائلته الجزار، تقول الأبيات:

بعد يومين يا عليا تشوفي

طبول وحولها زعق النفيري

تبري للطبول أربع عساكر

بعثمان السخا وأحمد أميري

يتهدد شناعة في هذين البيتين الجزار ثأرًا للزيادنة، ويذكر فيهما ابني ظاهر العمر، عثمان الظاهر حاكم قلعة شفاعمرو وأحمد الظاهر حاكم قلعة تبنا في عجلون، يحرضهما على الثأر لأبيهما، وقد ظل هذا الشعر يُتناقل على الألسن بحسب توفيق معمر حتى "اتصل خبره بالجزار، فأرسل جنوده ليأتوا له برأس الشاعر شناعة مريح". إن أصل شناعة إلى طيطبا في قضاء صفد بحسب ما يؤكده أفراد عائلة امريح الطمراوية، يتفق مع ما جاء في المصادر التاريخية العاملية حول الأصل الصفدي لشناعة، أي إلى قرية طيطبا في الديار الصفدية. أما عن وفاته وموقع دفنه، فلم تسعفنا المراجع والروايات المتاحة في ذلك، ولا نعلم إن كان الجزار والي عكا قد تمكن منه أم لا إذ لم يؤكد معمر في كتابه ولم ينفِ ذلك.

"البحرة أو البحيرة"

إن قصيدة "البحرة أو البحيرة" التي خلّد بها شناعة مريح في حياته انتصار ظاهر العمر وحلفائه العامليين بقيادة ناصيف نصار على ولاة العثمانيين في الشام وصيدا وحلفائهم الشهابيين من إقطاعي جبل لبنان في أيلول/سبتمبر 1771، هي نفسها القصيدة التي بدورها خلّدت اسم شناعة مريح في مماته، فما يزال شناعة كلما ذكر اسمه يُتبع بذكره اسم قصيدته "البحرة" والتي جاءت بنحو 85 بيتًا من شعر الزجل الشعبي، وقد وثقها توفيق معمر المحامي في كتابه عن ظاهر العمر، يقول مطلع القصيدة:

هام ولد امريح في قوله ورد

في قوافي شعر من زهر الورد

وقعة عاينتها صارت جديد

كل شي مكتوب من ربي وعد

يوم والي الشام أتى لينا مصيل

في عساكر ما لها أول وحد

ثم يردف شناعة البيت تلو الآخر في سردية شعرية لتفاصيل المعركة التي كان قد عاينها بنفسه على شاطئ بحيرة الحولة الشرقي في قضاء صفد، واصفًا أدق تفاصيلها وإيقاعها ومآثر ظاهر العمر ومعه ابنه علي الظاهر وحليفه ابن نصار وكذلك شيوخ عربان السردية والصقر وكل سيفٍ التحم مع سيوف صفوف ظاهر على ولاة العثمانيين إلى أن عامت عمائم هؤلاء الأخيرين على وجه ماء البحيرة.

وقد استمرت المعركة من مطلع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بثلاث ساعات على ما يُروى حيث هلك من عسكر الأتراك خلق كثير، قتلى وغرقى، وعثمان باشا الوالي العثماني وقائد الحملة على ظاهر قد فر إلى دمشق بعد أن نجا من الغرق بأعجوبة. ليختم شناعة قصيدته بأبيات تقول:

فاز فيها شيخنا طول الزمان

ضاهر الي صار للدولة رصد

زغرتن يا بنات في ضراه

للحشر ما عاد يوصلكن أحد

وافرحن ما دام ضاهر عالجواد

سعدنا كرات والصايل أحد

إن قصيدة تحوي نحو 85 بيتًا من الشعر عن وقعة عسكرية، هي بمثابة وثيقة تأريخية لكنها مُشعرنة، فالأبيات تتضمن رسمًا لخريطة معالم الحولة الجغرافية مثل البحيرة وسهل الخيط وجسر بنات يعقوب، ومعجمًا للمسميات والتعابير التعبوية (التعبئة) التي درجت في ذلك الزمان مثل "الصوات" أي المنادي للحرب والنفير وغيره من التعابير الكثيرة، فالعودة لقصيدة البحرة اليوم أشبه بعملية رد لماء الذاكرة في الحولة المُجففة من مائها بعد احتلالها عام 1948. وهذا فضلًا عن المبنى الفني للقصيدة ووزنها الشعري، إذ تدل أصحاب الاختصاص على شكل ولون قصيدة شعر الزجل في ذلك الزمن.

صيدا

إن قصائد شناعة مريح التي توثق لمآثر ظاهر العمر وإمارته العربية، هي بمثابة امتداد للقول المأثور "الشعر ديوان العرب". ففي قصيدة أخرى مشهورة نظمها شناعة مريح بعنوان "صيدا" نسبة لمعركة سهل مدينة صيدا الساحلية، والتي وقعت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 1771م أي بعد بضعة أسابيع على معركة بحيرة الحولة، حيث اجتمع علي ابن ظاهر العمر وحليفهما ناصيف نصار ضد والي صيدا درويش باشا، وهذا الأخير كان ابن والي الشام عثمان باشا وحليفهما في جبل لبنان يوسف الشهابي، كانت الغلبة فيها بعد معركة دامية للزيادنة وحلفائهم العامليين المتاولة مرة أخرى، حيث تم لظاهر العمر الاستيلاء على مدينة صيدا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1771م.

يقول مطلع القصيدة بحسب ما وثق لها المؤرخ العاملي علي الزين في كتابه "للبحث عن تاريخنا في لبنان":

يقول المريحي من ضميره

بيوت من الذكا فيها نباها

على ما صار في بيوت القوافي

معاني يطرب الفاهم نباها

ويذكر وقعةً صارت بصيدا

جموع وما لها حد تراها...

وقد استند الزين إلى هذه القصيدة في كتابه كوثيقة تاريخية، رد من خلالها على جملة من التفاصيل المتصلة بتلك المعركة، والتي اختلف حولها المؤرخون العامليون. إذ يؤكد الزين استنادًا لقصيدة مريح بأن ناصيف نصار هو من قرر بدء المعركة قبل أن يرسل صوّاتًا يستنفر ظاهر في عكا وباقي أولاده من الجليل بقول الشاعر:

عفا يوم لفات الصوات صايح

أتوا من كل فجٍ في فلاها....

ثم تحولت زعامة الحرب لظاهر العمر الذي حاول مفاوضة الأمير يوسف الشهابي "مير الشوف بلغة شناعة مريح" على الصلح ولم يقبل هذا الأخير أي الشهابي، ليثور ظاهر للحرب:

وضرغام الجميع الكل ظاهر

صبر عالأمر حتى أن تناها

ودز العلم لأبناء عمه

أتونا بالمحارب والمهاها...

إذ تؤكد أبيات شناعة بأن ظاهر العمر حاول منع الحرب التي أرغمه عليها الشهابي وحلفاؤه بمن فيهم أحمد باشا الجزار الذي استُوزر على مدينة صيدا في حينه. ويختم شناعة مريح قصيدته صيدا بالأبيات التالية:

ومير الشوف قوطر ع السرايا

وخلى الدار تنعى من بناها

جموع البغي ولوا في هزايم

كالأغنام لو ذيبٍ أتاها

وبعد القول صلوا ع محمد

نبي الله عزوا قد تناها...

في الأخير

كان شناعة مريح وشعره بمثابة أرشيف شعري ينظم إيقاع حركة شيخ عكا وإمارته الزيدانية من جانب، وظاهرة شعبية تؤرشف للشعر المحكي والزجل في الجليل وجبل عامل القرن الثامن عشر من جانبٍ آخر. وقد تكثفت تلك اللحمة الجغرافية والاجتماعية والسياسية كذلك ما بين الجليل وجبل عامل تجاوزًا للهوية المذهبية والتنازع القبلي، قيس ويمن، في شخص شناعة مريح وشعره الذي ينبض بعروبة ناظمه، إذ كان شناعة مريح يمنيًا إسوة بالعامليين بأصولهم اليمنية في جبل عامل، بينما ظاهر العمر والزيادنة كانوا قيسيين في نسبهم.

ظلَّ شناعة مريح وفيًا للزيادنة بعد أفول حكمهم مع مقتل ظاهر العمر عام 1775م، ثم مقتل ابنه علي ظاهر العمر حاكم سرايا صفد سنة 1777م، ولم يتزلف باشا عكا الجزار الذي استولى على عرش ظاهر، إنما بقي يرثي ظاهر والزيادنة، منه ما قاله في مرثية طويلة شهيرة، وثق بعض من أبياتها توفيق معمر المحامي في كتابه، تقول:

لي قلب يا مير هانا والضمير هناك

خليتـني يـا زمـان بيـن بينيـني

جرعتني كاس حنظل بعد كاس هنا

وخليت عندي بدال الهم هميني

ويحك على الله من رب العباد جزاك

يا اللي تقول الدهر ما فيه تلويني

والله يا دارهم من بعدهم لجفاكِ

لو كان يا دار حيطانك معاديني

يا دهر مالك أخذت الغانمين جزاك

أنت الذي في حبال الهجر تلويني

باقت بهم ليس ما باقت بقوم أتراك

ترضي وجوها عوابس بعد سمحيني

يا خالقي ردهم ليلة ودير فلاك

ويكون عنهم ليالي النحس وليني...

