لقد أبدت أ. جودريتش فريير ملاحظات في غاية الأهمية في كتابها عن البلاد، وبصرف النظر عن هويتها ومخيالها الديني، فإن رصدها لمظاهر الحياة الاجتماعية وتنوعها في البلاد ليس على مستوى الجغرافيا فحسب، إنما كذلك على مستوى عادات اجتماعية وحضارية....

"على الأرجح ليس ثمة بلد قرأ معظمنا عنه كثيرًا ويعرف عنه قليلًا مثل الأرض المقدسة..." تقول أ. جودريتش فريير في أول سطر من أولى صفحات كتاب مذكراتها بعنوان "اسمها فلسطين" المترجم والصادر بطبعته الأولى هذا العام عن دار الرواق للنشر والتوزيع في القاهرة. ومما قد يثير فضول القارئ في غلاف الكتاب هو العنوان الفرعي الملحق بالعنوان الأساس "المذكرات الممنوعة لرحالة إنجليزية في الأرض المقدسة"، فيما ليس في الكتاب على امتداد صفحاته الـ 160 ما يفسر أو يبرر لماذا كانت المذكرات محظورة أو ممنوعة من النشر، طالما تناولت صاحبة المذكرات فلسطين في مطلع القرن العشرين أسوة بغيرها من رحالة ومستكشفي بروتستانت المملكة المتحدة على مدار القرن التاسع عشر ومطلع القرن الماضي.

ليس كتاب أ. جودريتش فريير مذكرات بالشكل المتعارف عليه للمذكرات، إذ لا يربط سطور صفحاته خط زمني واضح، ولا يمكن اعتباره كذلك كتاب رحلة بالمعنى الذي نعرفه عن الرحلة الأوروبية إلى فلسطين، لناحية غياب خريطة توضح سير استكشاف صاحبة النص للبلاد جغرافيًا. إنما الكتاب يتضمن فصولًا مقسمة تحت عناوين متصلة بالتنوع البيئي – الاجتماعي في فلسطين مطلع القرن العشرين منذ عام 1901 تحديدًا، مثل: "حياة المدينة" و"حياة القرية" وهكذا... دون تركيز صاحبة المذكرات على مدينة أو قرية بعينها، بل بقيت تشير إلى أسماء المدن والقرى من خلال حديثها عن المظاهر البيئية والاجتماعية عامة. كما أرفقت فريير جملة من الصور التي التقطتها بنفسها تدعيمًا لملاحظاتها المدونة عن مظاهر الحياة الاجتماعية، وكذلك لأبرز الأماكن المقدسة والمعالم الحضارية في البلاد.

تنطلق فريير في وصفها لمظاهر الحياة البيئية والاجتماعية للبلاد من رابط ديني – إنجيلي على مستوى معجم أسماء المدن والقرى والأماكن عمومًا، وحتى المظاهر والعادات الاجتماعية ظلت تداوم صاحبة المذكرات على ردها إلى ما ورد في الأناجيل وأحيانًا لما ورد في الأسفار التوراتية إلى حد إدراجها آيات من الكتاب المقدس، وذلك لأنها بحسب ما نبه محرر الكتاب في مقدمته "كانت في حالة مقارنة دائمة للأرض المقدسة ما بين حاضرها في مطلع القرن العشرين وبين ماضيها في زمن المسيح، ولأنها متأثرة كذلك بدراستها اللاهوتية..." غير أن الأمر في حقيقته أبعد من مجرد تأثر بالمخيال الديني – اللاهوتي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مثابرة معظم مستكشفي ورحالة المملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة إلى فلسطين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على إعادة بعث الخريطة التوراتية للبلاد كنهج كان أحد أسس قيام المشروع الصهيوني.

لم تنزع أ. جودريتش فريير في وصفها لإيقاع الحياة في فلسطين الأهلية العربية عنها، فقد ظلت تذكر دائمًا بفلسطين كأرض مقدسة مأهولة بأصحابها العرب، وقد اعتبرت البدو وعاداتهم مثلًا في بادية جنوب فلسطين بمثابة امتداد لعصور الكتاب المقدس قديمًا بقولها "التواصل مع البدو وحده ما يتيح لنا الاتصال بالعادات وطبائع الحياة في عصور الكتاب المقدس البعيدة". كما أشارت إلى تبدل أسماء بعض القرى والمدن من أسماء عقائدية – دينية إلى عربية مثل قرية "يعاريم" التي صارت أبو غوش، و"بيت عنيا" التي صارت العيزرية وكذلك "السامرة" التي صارت تُعرف بسبسطية. تبدلت أسماء هذه القرى لأسباب لغوية أو سكانية كما تقول فريير، فيما الحقيقة أن لا علاقة لواقع هذه القرى والمدن العربية، لا في أسمائها ولا في سردية إنشائها بوهم المخيال الديني التوراتي الذي عملت الصهيونية لاحقًا على ادعائه في فلسطين.

تنوه مذكرات "اسمها فلسطين" إلى صعود المدينة الفلسطينية في مطلع القرن العشرين والتحولات التي طرأت على طبيعة التركيبة السكانية وتنوعها في كثير منها، وتحديدًا يافا وحيفا وكذلك القدس بقولها "علينا تذكر أن الأرض المقدسة ليست مجرد ولاية تركية يسكنها العرب، بل هي بقعة كوزموبوليتانية تجمع أجناسًا من قارات مختلفة على وجه الأرض..." ففي حيفا ويافا، أشارت إلى التأثير الألماني بفعل المستعمرات الألمانية فيها أو في ضواحيها وأثرها في تطوير حياة السكان المحليين زراعيًا وصناعيًا وحرفيًا كذلك. كما تبين دور مدارس الإرساليات الأوروبية – التبشيرية في تقدم الحياة العلمية في البلاد، وفي الوقت نفسه وعي أهل البلاد الفلسطينيين لأهداف بعض هذه المدارس التي تعمدت كما تقول الكاتبة "هز وطنية الجيل الصاعد ودينه" عبر تجاهل اللغة العربية المحلية على سبيل المثال.

تقول أ. جودريتش فريير، بأن فلسطين الأرض المقدسة كانت تشهد في مطلع القرن العشرين حراكًا على كافة المستويات: اجتماعي وديني وسياسي كذلك، أرض في "حالة حراك، لكن من التهور الجزم الآن إلى أي اتجاه تتحرك"، فقد تنبهت فريير إلى هذا التململ السياسي والاجتماعي في البلاد لناحية نشاط الصهاينة ومشروعهم في البلاد "بدت القوات الصهيونية تكتسح كل شيء أمامها..." تقول فريير، ثم تضيف "لكن من المثير للاهتمام مشاهدة نمو روح وطنية معادية للصهيونية في نفوس سكان فلسطين منذ أزمة 1908 التي منحت تركيا دستورًا". وهذه ملاحظة في غاية الأهمية فيما يتصل بالوعي الفلسطيني المبكر بالمشروع الصهيوني منذ ما قبل وعد بلفور وسقوط وهزيمة الدولة العثمانية سنة 1917.

لقد أبدت أ. جودريتش فريير ملاحظات في غاية الأهمية في كتابها عن البلاد، وبصرف النظر عن هويتها ومخيالها الديني، فإن رصدها لمظاهر الحياة الاجتماعية وتنوعها في البلاد ليس على مستوى الجغرافيا فحسب، إنما كذلك على مستوى عادات اجتماعية وحضارية تخص مثلًا المأكل والملبس وآداب السلوك في غاية الأهمية للدارسين والباحثين في ذاكرة فلسطين مطلع القرن العشرين. حتى في إشاراتها إلى خصائص التنوع البيئي في البلاد، مواسم النبات والحصاد، وعلاقة الفلسطيني مع حيواناته من مواشٍ ودواب، وطقوس ما أطلقت عليه الكاتبة بـ "شم الهواء" كممارسة اجتماعية محلية تعممت مع مطلع القرن العشرين لتطال سكان القرى والمدن معًا، وغيرها من عادات صنع الشراب والمشروبات الروحية واختلافها بين مدينة فلسطينية وأخرى، في محاولة أرادت منها الكاتبة كشف قارئ مذكراتها على كيف بدت فلسطين عند عتبة القرن العشرين.

