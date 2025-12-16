إصدار جديد لمدى الكرمل: "مناهَضة الأُطُر السائدة للصدمة والشهادات الشخصيّة"

قامت نتيل بتوثيق قصص الأطفال على شواطئ دير البلح في قِطاع غزّة وعلى إثرها كتبت مجموعة قصيرة تكوّنت من حِوارات سرديّة مع الأطفال النازحين الذين قابلتهم...

أصدر برنامج علم النفس التحرّريّ في مدى الكرمل ورقة جديدة بعنوان "مناهَضة الأُطُر السائدة للصدمة والشهادات الشخصيّة: سرديّات الأطفال الفلسطينيّين من داخل الإبادة الجماعيّة المعاصرة" من إعداد الأستاذة المساعِدة في دائرة الأدب الإنجليزي بجامعة بير زيت د. رانية جواد، والأستاذة المساعِدة في دائرة العلوم الاجتماعيّة والسلوكيّة بجامعة بير زيت د. سما دواني، والاختصاصيّ الإكلينيكيّ د. سعيد شحادة، والكاتبة والشاعرة بيسان نتيل.

تستند الورقة إلى أعمال الكاتبة والعاملة الشبابيّة بيسان نتيل، التي نشأت في شمال غزّة، ونزحت إلى دير البلح في منتصف تشرين الأوّل 2023.

وقامت نتيل بتوثيق قصص الأطفال على شواطئ دير البلح في قِطاع غزّة وعلى إثرها كتبت مجموعة قصيرة تكوّنت من حِوارات سرديّة مع الأطفال النازحين الذين قابلتهم.

وتؤكّد اللحظاتُ التي التقطتْها مع الأطفال، والتي توثّق جرائم الإبادة الجماعيّة الصهيونيّة وبنفس القَدْر من الأهمّيّة تروي تفاصيل حياة الأطفال وكيف يعبّرون عمّا يعيشونه، الحاجةَ إلى إيجاد اللغة التي تُوفّر طُرُقًا للمعرفة والرؤية من داخل الإبادة. مدفوعةً بالمسؤوليّة للحفاظ على قصصهم، تتساءل بيسان: ما هي الكلمات والمصطلحات واللغة الجديدة التي يجب تشكيلها لوصف ذواتنا وتجاربنا؟ كيف تَغَيَّرَ معنى الحياة خلال الحرب، وكيف سيتغيّر بعدها؟

تناقش الورقة كيف أنّ انخراط بيسان مع الأطفال وإنتاجها المشترَك لسرديّاتهم يختلف عن عمليّة جمع الشهادات التي غالبًا ما تُمَوْضِع أصحابها في موقع الضحيّة لحدثٍ معيَّنٍ في وقتٍ ما. بخلاف ذلك، ما تقوم به بيسان يعمل على زعزعة الأنظمة والنماذج النفسيّة السائدة التي تُنتِج معرفة حول الأطفال في الحرب. يدعونا عمل بيسان إلى التفكير في الطرق التي نتحدّث بها عن الحياة في ظلّ الإبادة الجماعيّة واستهدافها المتعمَّد للمستقبل في فلسطين.

صدرت الورقة بالإنجليزية في مجلة الدراسات الفلسطينية في أيلول 2025.

لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا.