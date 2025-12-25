قرأت وداع الكبير مارسيل خليفة لمحمد بكري على شبكات التواصل: "دمعة على خد الحياة"، رثاه خليفة. وتساءلت: هل كان لمارسيل أن يترك عائلته ليلة الميلاد ويأتي إلى البعنة لولا الحدود؟ فبيروت لا تبعد عنها سوى مسافة قصيرة.

في الجليل، حيث القرى صغيرة بقدر ما هي عنيدة، تقف البعنة كفكرةٍ قبل أن تكون مكانًا. قريةٌ فلسطينية صغيرة، محدودة المساحة، واسعة الذاكرة، أنجبت شعرًا وفنًا ووجوهًا لم تكتفِ بأن تعيش فيها، بل رسمت لها ملامحَ باقية.

من البعنة خرج الشاعر حنا إبراهيم، يحمل اللغة كحقلٍ مفتوح. ومن حاراتها شقّ الفنان محمد بكري طريقه إلى مسارح الذاكرة الفلسطينية، فصار صوته جزءًا من سرديتنا الجمعية. ومعهما سليم ضو، الذي لم يغادر البعنة يومًا، حتى وهو يعتلي أهم منابر العالم؛ ظلّت الحارة تسكن صوته، وتطلّ من عينيه أينما وقف.

هذه القرية لم تُنجب فنّانين فحسب، بل أجيالًا من الوطنيين الذين حفظوا الأرض والهوية في زمنٍ صعب، وتعلّموا أن البقاء فعلٌ يومي، وأن الثقافة ليست ترفًا، بل ضرورة.

ورغم قسوة العيش، وانحدار الأخلاق الذي نعيشه اليوم، وتدهور الحال في مجالات شتّى، ما زالت البعنة تُنجب فنًّا وإبداعًا، كأنها تقول: حين يضيق الواقع، تتّسع المخيّلة.

لكن للغياب ثقله. رحيل من رسم مخيال هذا البلد يترك فراغًا لا يُملأ، هي الحسرة على ما كان، وعلى ما سيكون. سؤال المستقبل وملامحه يحوم فوقنا.

قال لي أحد أترابي أثناء جنازة الفنان، الأب، وابن البلد محمد بكري: "إلى أين نحن ذاهبون الآن، ماذا بعد؟". لم أتردد في البوح بأن المستقبل قاتم.

حال قريتنا كحال باقي القرى والمدن في الداخل، ضاق بها العيش، وأحكمت السلطة سيطرتها عليها، بالقسوة تارة، وبمبادراتها "الناعمة" تارة أخرى، وبالإهمال المزمن دائمًا.

بعد الجنازة، سمعت حديث الفنان سليم ضو عن البعنة والحارة: عن السباحة في البركة، وعن تجربة الخروج لتعليم المسرح برفقة زميله محمد بكري، وعن الدهشة الأولى، و"جنون المرحلة"، على حد تعبيره.

كان يتحدّث ببساطة الأطفال، وبعمق من عرف الطريق وعاد إليه.

عندها أيقنت أننا أمام قصة فلسطينية أصيلة، تُروى بلا تكلّف، وتُفهم بلا شروح.

فقلت: محمد بكري هو فلسطين التي نحب، ولذلك نخاف من موتها.

نظرت إلى من حضر الجنازة، وتساءلت: كيف يمكن للمرء أن يشعر بالفخر في لحظة موت؟

ربما لأن الفخر هنا ليس بالموت، بل بالحياة التي عاشت بما يكفي لتصير معنى.

قرأت وداع الكبير مارسيل خليفة لمحمد بكري على شبكات التواصل: "دمعة على خد الحياة"، رثاه خليفة. وتساءلت: هل كان لمارسيل أن يترك عائلته ليلة الميلاد ويأتي إلى البعنة لولا الحدود؟ فبيروت لا تبعد عنها سوى مسافة قصيرة.

وبعد قليل، أيقنت أن الجواب كان سيكون: نعم.

نظرت حولي، وتخيّلته واقفًا معنا على "شارع السوق"، ينتظر وصول النعش لوداع صديقه محمد بكري.

كان سيعرف طريق الوصول دون عناء.